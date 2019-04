Pluton a intrat in zodia Capricorn in anul 2008 și va sta aici pana in anul 2024, perioada cu care ne va fi imposibil sa ne mai reintalnim in aceasta viața deoarece Pluton se va mai intoarce in Capricorn peste aproximativ 248 de ani. Pluton va retrograda incepand de astazi și pana in data de 3 octombrie 2019 in zodia Capricorn și va fi o perioada cu o amprenta deosebita asupra tuturor zodiilor. Cine este Pluton in astrologie? Pluton, guvernatorul zodiei Scorpion, este planeta marilor transformari interioare, a transformarilor profunde, a regenerarii, dar și a morții și a renașterii, insa, totodata,…