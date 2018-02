Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a trecut de bariera celor 20 de milioane de dolari caștigați din tenis și e hotarata sa se implice financiar in ajutorarea copiilor care vor sa practice acest sport. Jucatoarea aflata pe locul 2 in clasamentul WTA a luat aceasta decizie deoarece spera ca Romania sa mai aiba un nou lider…

- Aceștia spun ca sumele platite de ei pana acum depașsesc bugetul anual alocat de Stat pentru decontarea medicamentelor. Doua organizații importante din industria farmaceutica au adus, din nou, in atenția autoritaților un subiect care constituie in ultima perioada principalul motiv de nemulțumire al…

- Inmatricularile noi de autoturisme au crescut cu 58.3% in 2017 fata de 2016, reiese dintr-un comunicat transmis marti de Institutul National de Statistica. Inmatricularile noi de vehicule rutiere se refera la vehiculele rutiere inmatriculate pentru prima data in Romania. Acestea cuprind vehiculele noi,…

- Eugen Iovan susține ca 90% din angajații Termocentralei Turceni vor beneficia de pe urma armonizarii salariale din CE Oltenia. Listele cu noile lefuri nu au fost inca finalizate. Negocierile vor fi gata in cateva zile. Eugen Iovan spune ca, deocamdata, nu au aparut probleme in procesul…

- Fiul lui Donald Trump a chefuit pe un domeniu imens din Giurgiu, ferit de ochii curiosilor, cu un miliardar roman! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta in exclusivitate toate detaliile si imagini in premiera cu miliardarul Sorin Stanescu, cel care a petrecut intens cu Donald Trump Jr.…

- Lidl trimite elevii romani la facultate in Germania și le da salarii de 1.800 de euro Programul introdus in Romania de rețeaua de supermarketuri le va oferi tinerilor absolvenți de liceu care se inscriu in aceasta luna oportunitatea de a studia in Germania. Acestora li se ofera cazare gratuita, salariu…

- E criza de programatori, așa ca statul incearca sa convinga mai mulți tineri sa lucreze in industria IT. De azi, chiar și studenții care se angajeaza ca programatori vor fi scutiți de impozitul de 10 la suta pe salariu.

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea protesteaza azi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie, anunta membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor…

- Unul din trei romani cu activitați in domeniul medical (personal spital, farmacii, clinici de specialitate, doctori, farmaciști, etc.) au imprumutat bani pentru a-și redresa bugetul casei pentru ca nu se ajung cu banii. Pe o alta linie de activitate, dar ceva mai prudenți daca ne uitam la statistici…

- Piața muncii din Romania s-a schimbat substanțial in ultimii ani. Daca angajatorii nu mai știu cum și de unde sa mai atraga oameni noi, candidații vor sa primeasca la pachet cu locul de munca nou și un manager bun, multe beneficii, flexibilitate și salarii peste ce poate sa ofere piața in mod real.…

- Ambasada SUA in Romania a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. “Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la Bucuresti vor…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat, ca Donald Trump are o sanatate excelenta si continua sa se bucure de efectele benefice ale abstinentei de alcool si tutun, informeaza Reuters."Presedintele are un un simt mental foarte ascutit, intact...Este apt pentru datorie", a declarat Jackson.…

- Desi de mai multe luni nu a mai evoluat, marti a devenit oficiala retragerea din activitate a brazilianului Ronaldinho."Magicianul" brazilian de 37 de ani nu va mai juca, a anuntat fratele si agentul sau, Roberto de Assis Moreira. "Se opreste. S-a terminat", a explicat fratele jucatorului,…

- Un important atac cibernetic a fost lansat marti din strainatate asupra sistemului informatic al sanatatii publice din Letonia, a anuntat Ministerul Sanatatii al acestei tari, informeaza AFP.Sistemul, unul foarte recent, pus in functiune la 1 ianuarie pentru a digitaliza eliberarea si prelucrarea…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis,…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale a inaltului demnitar nipon la Bucuresti.Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- Fabrica ”Zaharul” din Oradea, una dintre cele mai mari fabrici de zahar din Romania, se va inchide pentru ca nu este competitiva si profitabila, inregistrand pierderi. Astfel, brandul romanesc ”Diamant” dispare de pe piața. Cei aproape 200 de angajati vor fi disponibilizati etapizat, urmand sa primeasca…

- Mercurul termometrelor a coborat, luni dimineata, pana la minus 21 de grade Celsius la Joseni si minus 20 de grade la Miercurea Ciuc, acestea fiind cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national.

- FSLI: Secretare si soferi din primarii, platiti mai bine decat profesorii Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele…

- Cel mai celebru nutritionist din Romania, Mihaela Bilic, dezvaluie secretul slabirii care functioneaza la toata lumea. Cand nu putem schimba obiceiul, e musai sa schimbam eticheta, spune Bilic. „Fiecare inceput de an e mai greu…si pe cantar si legat de tot ce presupune planuri, asteptari, dorinte,…

- Un procentaj de 90% din totalul masinilor second hand comercializate in Romania in 2017 au fost cumparate “pe incredere”, in baza informatiilor furnizate de vanzator si doar cel mult 10% au avut istoricul verificat, reiese dintr-o analiza a pietei auto de profil realizata de un portal specializat, data…

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…

- Suntem pe locul doi la numarul plangerilor depuse la CEDO. Cele mai multe sunt din partea detinutilor care reclama conditiile de detentie. In primele zece luni ale anului trecut la CEDO erau depuse 10.100 de plangeri prin care Romania era data in judecata. Datele CEDO arata ca romanii…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…

- Angajatii din Timis castiga, in medie, peste 2.400 de lei net pe luna, peste nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie (de 2.360 de lei net in luna mai a acestui an), potrivit zf.ro. Nivelul salarial pe judete ilustreaza doua tipologii de zone din Romania: unele dezvoltate,…

- Atmosfera de sarbatoare a dominat astazi si la gara din Chisinau. Calatorii erau intampinati cu muzica, iar cei mici au primit cadouri de la Mos Craciun si alte personaje de poveste. Dulciuri au primit si elevii si studentii, care isi fac studiile in Romania.

- Energia electrica vanduta angro in Romania, cea mai mare scumpire din toata Europa. Preturile sunt mai mari decat in Franta sau Germania In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul…

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- Salariile bugetarilor din domeniul administratiei publice si sanatatii si veniturile angajatilor din domeniul activitatilor de spectacole au avut cea mai buna dinamica e evolutiilor salariilor in 2017, in timp ce evolutii sub medie s-au inregistrat in domeniile fabricarii produselor din tutun, telecomunicatiilor…

- Bogdan Chitic Dupa o lunga perioada de așteptare, la mai bine de doi ani din momentul inchiderii vechiului magazin al clubului, in familia Petrolului a fost din nou motiv de sarbatoare. Sambata, la ora pranzului, noul magazin oficial – amplasat la Stadionul „Ilie Oana”, in spatele Peluzei I (str. Alexandru…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a…

- Funcționarii APIA din țara sunt intr- situație disperata, dupa ce, in urma cu doua zile, au primit vestea ca au de date sume imense inapoi, dupa ce Curtea deConturi ar fi impus ministerului sa recupereze de la angajați sume care ...

- Ultimul studiu elaborat de filiala clujeana a Asociatiei Romane pentru Industria de Electronica si Software – ARIES Transilvania arata ca, in acest domeniu, Timisul este batut clar de Cluj, la toate capitolele. Piața este dominata in continuare de București.

- Astfel, Bucurestiul gazduieste cel mai mare numar de companii, dar, analizand datele din perspectiva cresterii relative a numarului de societati in principalele judete in care este concentrata industria, rata de crestere relativa pentru perioada 2011‑2016 din judetul Cluj a fost de 81-, superioara celei…

- "Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare si contributii anuntate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajatii romani sa nu mai fie la fel de optimisti in privinta viitorului lor pe piata muncii. Impreuna cu elemente percepute a fi negative, specifice companiilor pentru…

- Angajatii despre piata muncii in 2018: salarii reduse, munca multa, stres mare Angajații din Romania se așteapta pentru anul viitor la mai multa munca depusa, la mai mult stres și la mai puțini bani. Schimbarile legislative în materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru…

- Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI) vrea sa aduca muncitori chinezi pentru service-uri si spalatorii auto, potrivit unui comunicat. Asociatia a trimis Ambasadei Chinei o propunere de colaborare si anunta ca vrea un proiect-pilot pentru 80 de angajati chinezi. ASSAI anunta ca…

- Lucrarile Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a respins astazi un amendament la proiectul de modificare a legii privind organizarea judiciara, care prevedea desfiintarea instantelor militare. Acelasi proiect mai prevede…

- Peste 100.000 de elevi inscrisi in scoli in anul trecut, nu au fost regasiti in anul 2017-2018, arata datele prezentate de ministrul Educatiei, Liviu Pop. Conform acestuia, 13.471 dintre elevi au abandonat sistemul de educatie, aproximativ 8.000 s-au retras, iar alti 21.500 nu s-au mai prezentat la…

- Mana larga a Guvernului in ceea ce priveste salariile si pensiile a adus Romania pe minus de 6,6 miliarde de lei. Acesta este deficitul bugetar inregistrat dupa numai 10 luni din an, o suma de cinci ori mai mare decat cea de anul trecut, de 1,3 miliarde de lei.

- Programul flexibil, zilele libere suplimentare si posibilitatea de a lucra de acasa, sunt doar unele dintre beneficiile primite de catre angajatii industriei serviciilor de afaceri din Romania, arata studiul „Perspective asupra sistemelor de compensatie si beneficii in Industria serviciilor de afaceri”,…

- Conform celui mai recent raport de date statistice publicat de ANCOM privind piata de comunicatii electronice din Romania, in prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fata de prima jumatate a anului 2016.Astfel, traficul…

- Tudose anunța ca saptamana viitoare Guvernul da Ordonanța pentru ca veniturile celor din IT sa nu scada. Anunțul a fost facut joi, in plenul reunit al Parlamentului. Premierul Tudose a raspuns de la tribuna Parlamentului semnatarilor moțiunii de cenzura, care au criticat Executivul pentyru masurile…

- N.D. La Statia meteo de la Varful Omu, constructia locuita permanent de la cea mai mare altitudine din Romania, 2.507m, anul trecut a fost inregistrata cea mai scazuta temperatura din tara. Datele au fost facute publice recent, intr-un document al Institutului National de Statistica, in care se regasesc…

- Datele furnizate de cele 11 instrumente moderne vor contribui la elucidarea fenomenului „roiurilor de cutremure“ care au loc la Galați, dar vor fi transmise și în sistemul operațional de alerta la cutremure. În satul galațean Izvoarele, în care în ultimii…

- Peste 31.100 de incendii s-au produs in locuinte in ultimii cinci ani, aproximativ 35 la suta dintre ele avand drept cauza cosurile de fum defecte sau necuratate si in jur de 23 la suta din cauza instalatiile electrice defecte sau improvizate, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta…

- Agenția France Presse foloseste termenul de „tigru” pentru România, unde creșterea economica, una dintre cele mai dinamice din UE, s-a accelerat din nou în trimestrul III, peste așteptarile analiștilor, la 2,6%, potrivit INS. În cifre anualizate, produsul intern…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a cerut, luni, directorilor de școli de la nivelul Inspectoratului Școlar al Municipiului București sa verifice pana la 1 decembrie situația elevilor din Capitala, pornind de la datele deținute de minister prin intermediul SIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invațamantului…