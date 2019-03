PLUS: Ministerul Justitiei pregateste OUG privind Codurile penale

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei analizeaza „posibilitatea elaborarii unui act normativ de modificare a Codului Penal si de Procedura Penala, ce vizeaza punerea in acord a reglementarilor actuale cu deciziile Curtii Constitutionale“.

- Reprezentantii PLUS au sustinut vineri ca au obtinut in instanta confirmarea oficiala ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pregateste ordonanta de urgenta privind Codurile penale. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES, PLUS informeaza ca intr-un proces avand ca obiect suspendarea…

- Reprezentantii APADOR-CH sustin ca, in loc de majorarea bugetelor numeroaselor servicii de informatii de la noi, mult mai util pentru societate ar fi realocarea unor sume din aceste bugete pentru asigurarea unor onorarii decente avocatilor din oficiu. "Ministerul Justitiei are un cuvant de spus in…

- Detinutii care nu au beneficiat de recursul compensatoriu ar putea primi 5 lei pentru fiecare zi petrecuta în spatele gratiilor în conditii improprii. Este o varianta de lucru pentru un proiect ce se afla la Ministerul Justitiei.

- Deputatul Catalin Radulescu si secretarul general al PSD Codrin Stefanescu, apropiati de Liviu Dragnea, i-au trasat sarcini clare lui Tudorel Toader: sa vina cu proiectul de amnistie si gratiere, dar si cu ordonanta de urgenta privind modificarea Codurilor penale. „E plin pamantul de oameni care au…

- Un detinut incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta din Iasi considera ca toți cei aflați in sptele gratiilor ar trebui sa aiba dreptul sa bea bere fara alcool. Interdictia de a se vinde aceasta bautura in incinta penitenciarului este ilegala, susține deținutul care a pornit o lupta fara precedent…

- Liviu Dragnea ii cere lui Tudorel Toader sa prezinte premierului proiectul de OUG pentru modificarea codurilor penale intr-o perioada rezonabila, mentionand ca vine un moment in care aprecierea nu mai poate compensa lipsa de decizie."Cat mai repede trebuie sa intre in vigoare codurile penale,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la o intalnire informala cu jurnaliștii, ca nu va da OUG privind amnistia și grațierea fara semnatura ministrului Justiției, Tudorel Toader. Același lucru este valabil și pe OUG privind Codurile penale. Mai mult, premierul a reiterat ca nu a avut loc discuții…