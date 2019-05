Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea CJ Dambovita si echipa manageriala a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, pun mare accent pe imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din sectorul medical. Astfel, la Spitalul Judetean de Urgenta Targoviste este in plin process de implementare un proiect cu finantare…

- Pe lista de prioritati a conducerii CJ Dambovita si a conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, la capitolul investitii, se regaseste pentru anul 2019 si obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Sectie boli infectioase” din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste.…

- Pe lista de prioritati a conducerii CJ Dambovita si a conducerii Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste, la capitolul investitii, se regaseste pentru anul 2019 si obiectivului de investitii „Reabilitare, modernizare si extindere Sectie boli infectioase” din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta…

- Președintele PSD Dambovița, Rovana Plumb, candidatul PSD care deschide lista pentru alegerile europarlamentare, s-a aflat in week-end in județ, la Post-ul Euroalegeri 2019: Rovana Plumb (PSD) – mesaje optimiste pentru alegerile din 26 mai apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Presedintele Consiliului Judetean Prahova a cerut, miercuri, demisia intregii conduceri a Spitalului Judetean. Decizia a fost luata la patru zile de la vizita inopinata a ministrului Sanatatii la cel mai mare spital din Prahova, cand au fost gasite mai multe nereguli legate de administrarea unitatii…

- Miercuri, 27 martie 2019, la Targoviște, au fost semnat contractele de finanțare pentru „Extinderea și dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Post-ul Ambulatoriul de Specialitate și UPU din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targoviște, extinse cu fonduri europene apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, Unitatea Teritoriala 235, cu sediul in localitatea Gura Ocnitei, judetul Dambovita, Post-ul Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, Unitatea Teritoriala 235, angajeaza Consilier superior apare prima data in…

- Un barbat de 38 de ani din Costeții din Vale și-a gasit sfarșitul in propria locuința. Barbatul a Post-ul DAMBOVIȚA: Barbat carbonizat in propria locuința apare prima data in Gazeta Dambovitei .