- Comisia Electorala Centrala anunța ca astazi incepe desemnarea și inregistrarea candidaților la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie curent in circumscripțiile electorale uninominale nr.17, 33, 48 și 50.

- ”Sluga poporului”, partidul presedintelui Volodimir Zelenski, a castigat alegerile parlamentare anticipate desfasurate duminica in Ucraina cu 41.52% dupa numararea a 10.29% din voturi, conform informatiilor furnizate de comisia electorala centrala de la Kiev, informeaza Reuters. Platforma de Opozitie…

- Partidul noului președinte ucrainean, fostul actor de comedie Volodimir Zelenski, este favorit, potrivit ultimelor sondaje de opinie, la alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc duminica în Ucraina, unde vineri s-a încheiat campania electorala, dar nu este sigur ca va obține majoritate…

- Renuntarea la pensia speciala va fi criteriul de candidatura la alegerile locale din anul 2020, a decis primarul orasului Ulmeni, Lucian Morar, in calitate de presedinte al PMP Maramures. Edilul a renuntat la pensia speciala printr-o hartie semnata pe proprie raspundere in fata unui notar.

- AEP a lansat site-ul pe care romanii din diaspora se pot preinregistra pentru a vota la prezidențiale. Autoritatea Electorala Permanenta a sansat marti site-ul votstrainatate.ro, o platforma online pe care cetatenii romani din diaspora care vor sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an se pot…

- Reprezentanții USR au anunțat, luni, ca vor decide in Congresul partidului din 13 iulie asupra susținerii candidatului la alegerile prezidențiale. In termenul regulamentar, patru membri USR s-au inscris in competiția interna, printre care și președintele formațiunii Dan Barna. In paralel, USR negociaza…

- Fostul europarlamentar PSD Victor Boștinaru a declarat vineri la Antena 3 ca daca formațiunea politica nu gestioneaza cum trebuie rezultatul de la europarlamentare, atunci partidul va lua „un scor dezastruos” la locale.„Sunt convins ca unii dintre cei cu responsabilitati in dezastrul de la…

- „Am vazut o mobilizare fara precedent in Timișoara. Pentru noi, din USR, este o munca susținuta pe care am inceput-o acum 3 ani. Dupa acest rezultat ne pregatim pentru preluarea administrației. Aceste alegeri sunt un prim pas, pentru noi cele mai importante sunt alegerile parlamentare și…