- "Proiectul magistralei de metrou linia M6 a fost transmis Comisiei Europene in decembrie 2017. Din decembrie 2017 pana-n septembrie 2018 au fost o serie intreaga de proceduri de clarificare cu serviciile de specialitate ale Comisiei Europene, iar in septembrie 2018 am primit din partea Comisiei Europene…

- Romania este pregatita sa transmita Comisiei Europene studiile de fezabilitate pentru constructia celor trei spitale regionale, a declarat, marti, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, la conferinta la...

- Guvernul italian are la dispozitie trei saptamani pentru a prezenta un nou proiect de buget, in caz contrar urmand sa fie demarata procedura pentru deficit excesiv. Vicepremierul italian, Luigi Di Maio, a cerut Comisiei Europene intr-un mesaj pe Facebook sa manifeste respect fata de italieni…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a trimis marti Corpul de control la Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroportul din Baneasa, pentru a verifica daca expertii institutiei au respectat procedurile in cazul aterizarii avionului presedintelui Comisiei Europene,…

- Proiectul Magistralei 6 de metrou (1 Mai - Otopeni) va beneficia de finantare din partea Comisiei Europene, in prezent desfasurandu-se negocieri privind valoarea maxima a fondurilor nerambursabile ce vor fi alocate prin Programul Operational Infrastructura Mare, informeaza Ministerul Transporturilor.…

