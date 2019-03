Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia a avut loc la Palatul Victoria, in prezența prim-ministrului Viorica Dancila și a altor membri ai Cabinetului. Proiectul „VENUS – impreuna pentru o viața in siguranța": Finanțat din: Programul Operațional Capital Uman Valoare: 11 mil. euro Perioada de implementare:…

- * Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) demareaza, vineri, 1 martie, campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul 2019, ultima zi de depunere fiind 15 mai, a anuntat, luni, institutia. * Romania si-a propus ca, pana la finele acestui an, sa atraga fonduri europene in…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a anuntat, marti, randamentul mediu anual realizat de toate fondurile din Pilonul II, de la inceput si pana la finalul anului trecut, a fost de 8,03%, mult peste rata totala a inflatiei din perioada respectiva. Asociatia a subliniat…

- Sanctitatea sa Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019, a anuntat vineri Administratia Prezidentiala. Administratia Prezidentiala a anuntat, vineri, ca Sanctitatea Sa Papa Francisc va intreprinde o Vizita Apostolica in Romania, in perioada 31 mai – 2 iunie 2019.…

- "Din nou voi avea o intalnire atat cu companiile cat si cu constructorii daca au aparut alte probleme intre timp, in asa fel incat sa putem sa finalizam ceea ce s-a inceput, sa demaram alte proiecte noi. Este nevoie, pe de o parte, sa continuam ceea ce in ultimii doi ani, 2017-2018, s-a facut si…

- Romania a ajuns la un grad de absorbtie de 26%, aproape 8 miliarde de euro, a anuntat, marti, la Palatul Victoria, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ea mentionand ca ne incadram in media Uniunii Europene, de 27%. In ianuarie 2017, rata de absorbtie a fondurilor UE era la un nivel de 0%, a…

- Ca sa fie vizibila pentru oamenii obisnuiti de pe Pamant, o eclipsa totala de Soare trebuie sa proiecteze umbra Lunii pe suprafata Pamantului. De data aceasta, umbra va trece la o distanta de aproximativ 900 de kilometri pe langa Pamant. Asa se face ca amatorii de evenimente astronomice trebuie sa…

- Mall-urile și marile magazine nu iși inchid obloanele pentru lungi perioade in preajma Revelionului, astfel incat aceia care nu au timp de cumparaturi nu trebuie sa-și faca griji.