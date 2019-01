Stiri pe aceeasi tema

- Aho, aho si leru-i ler, Am venit prin nea si ger Sa va spunem la fereastra Mica uratura noastra. Suntem Marius si Costel, Politicieni model. Eu am bici, el clopotel Si capra, in paralel; Ca sa completam alaiul, Tot el face ca buhaiul! Cu harapnicul pocnesc Si din gura sfichiuiesc. Un iesean si un vrancean…

- Presedintele le-a vorbit jurnalistilor austrieci de la Kurier despre conflictul sau cu PSD: „Ma opun oricarei persoane care pune in pericol lupta anti-coruptie si domnia legii in Romania, indiferent daca face parte din Guvern sau nu. E adevarat ca actuala majoritate parlamentara, care sustine guvernarea…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) propune mediului politic si autoritatilor romane, la 100 de ani de la Marea Unire, sa-si reuneasca actiunile cu mediul economic, cu obiectivul comun – dezvoltarea economica a Romaniei.

- O parte din presa progresista s-a inflamat deoarece 15 parlamentari au sesizat la Autoritatea Pentru Protecția Copilului agenția de publicitate Papaya Advertising pentru clipul intitulat „Copiii Referendumului”. Sa ne amintim, intai, cum a vociferat, acum un an, platforma Adevarul pentru ca…

- Pe holurile și in saloanele spitalelor se consuma multe drame. De multe ori, oamenii vin bolnavi și pleaca și mai bolnavi din spitalele din Romania. Pentru doi romani, experiența din spital n-a avut numai o latura traumatizanta, ci și una care le-a schimbat viața, a dezvaluit ziarulunirea.ro . Ambii…

- Președintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, vineri, ca ”pentru ciuma roșie, infrastructura țarii nu reprezinta interes decat in funcție de șpaga pe care o pot incasa”, dupa ce Darius Valcov a afirmat ca e mai avantajos ca unele proiecte sa fie facute in parteneriat-public privat in Romania,…

- Initiativa ''Fara penali in functii publice'' ajunge joi la Curtea Constitutionala, urmand sa fie depuse cele 850.000 de semnaturi validate de primariile din tara, a anuntat presedintele USR Dan Barna. "Astazi, initiativa 'Fara penali' va fi transmisa la Curtea Constitutionala.…

- Mai mulți procurori din Brașov au demisionat in bloc din Asociația Procurorilor din Romania, ca urmare a declarațiilor de la nivelul conducerii acestui organism. Iata motivele deciziei demisionarilor: Ca urmare a ultimelor ieșiri in spațiul public a unor persoane din conducerea Asociației Procurorilor…