Stiri pe aceeasi tema

- Un nou episod de iarna adevarasta loveste Romania. Vremea rea cuprinde toata tara. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), in noaptea de marti spre miercuri, masa de aer rece din nordul Europei va cobori peste tara noastra si va aduce ger naprasnic. Astfel, de miercuri racirea va fi…

- Dorin Dragoi, administrator domeniul schiabil Poiana Brașov, a declarat ca partiile ar putea fi deschise sambata, daca Primaria va fi de acord. Intre timp, pe partii pregatirile sunt in toi in asteptarea turistilor: se lucreaza cu șenilata, se muta tunuri, se intind furtune, scrie a1.ro. …

- Ninge ca in mijlocul iernii la altitudini mari in Muntii Bucegi. Imaginile surprinse de catre jandarmii montani din județul Dambovita in zona Pestera, din apropierea localitatii Moroeni, sunt de-a dreptul spectaculoase. Stratul de zapada este deja de cativa centimetri si se anunta a creste in zilele…

- Vreme de iarna in Prahova, la limita cu judetul Brasov. Politia anunta ca pe DN 1A ninge viscolit, vantul bate in rafale, iar pe carosabil deja s-a depus un strat de doi centimetri de zapada. Se actioneaza cu doua utilaje pentru deszapezire. Va mai ninge, anunța ANM, iar stratul de zapada va depași…

- Vreme de iarna in Prahova, la limita cu judetul Brasov. Politia anunta ca pe DN 1A ninge viscolit, vantul bate in rafale, iar pe carosabil deja s-a depus un strat de doi centimetri de zapada. Se actioneaza cu doua utilaje pentru deszapezire. Va mai ninge, anunța ANM, iar stratul de zapada va depași…

- Vremea se va raci treptat in urmatoarea perioada, atenționeaza meteorologii care precizeaza ca in urmatoarele luni ar putea fi atinse recorduri negative. Roxana Bojariu, sefa sectiei de Climatologie din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie, a declarat, intr-o intervenție televizata, ca ne…

- Pe Transfagarașan a început sa ninga abundent. Lucratorii de la Direcția Regionala Drumuri și Poduri Brașov anunța ca se intervine cu un utilaj propriu cu lama. Zapada masoara în jur de 1-3 cm pe drum.

- Mai sus, pe creste va ninge, vântul poate atinge 90...120 km/h si zapada va fi puternic viscolita. Vremea se va raci fata de intervalul anterior, mai accentuat în Transilvania. Vântul va avea intensificari sustinute în toata tara, cu viteze mai mari în cursul zilei când…