Plugusorul Ligii Militarilor Profesionisti: Ia pocniti din bice mai/Cum e datina la noi/Sa auda-ntreaga tara/Uratura militara!

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca nu a pus niciodata in discutie si nici nu va pune libertatile fundamentale pe care se bazeaza Uniunea Europeana, printre care libera circulatie. Teodorovici sustine ca declaratia sa referitoare la dreptul de a munci in Uniunea Europeana viza…

- Cititi mai jos postarea lui Cristian Adomnitei. "Nu stiu cine sunt administratorii paginii de Facebook a Aeroportului Iasi. A fost o vreme cand acestia erau niste oameni extraordinari, cu viteza de reactie si, poate cel mai important, cu viziune. Aproape ca nici nu mai este important ce orientare GEOpolitica…

- Presedintele Tribunalului Timis, Adriana Stoicescu, a transmis un nou mesaj pe pagina sa de Facebook, in care vorbeste despre coruptie, despre pensiile speciale, dar si despre protocoale. ”Marii infractori si-au pus demult la adapost averile si ne rad in nas; prejudiciile nu le recuperam, incurcati…

- Mai mulți lideri județeni ai PSD au ținut sa-i transmita mesaje cu urari lui Liviu Dragnea, care sambata implinește 56 de ani, mesaje similare fiind postate și pe paginile unor organizații județene. Deputatul Nicolae Bacalbașa a spus ca nu i-a pregatit un cadou, dar ca el este ”mereu cu gandul bun”.Președintele…

- Nadia Comaneci, indurerata de moartea lui Ilie Balaci, a postat un mesaj emoționant pe pagina sa de socializare. La fel ca toți romanii, și Nadia Comaneci este alaturi de familia marelui fotbalist in aceste momente nespus de triste. Fosta campioana mondiala a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie…

- Meciul de fotbal FC Viitorul Sepsi Sf. Gheorghe, jucat in aceasta seara la Ovidiu, in etapa a 12 a a Ligii 1, le a revenit oaspetilor, scor 3 2 1 1 .Fara capitanul Ianis Hagi in teren si fara managerul tehnic Gica Hagi pe banca, ambii fiind suspendati la acest meci, FC Viitorul a revenit de doua ori…

- Antreprenorul Mark Zuckerberg a scris marti, pe pagina sa de Facebook, ca fiica lui mai mare, Max, crede ca el munceste intr-o librarie, scrie news.ro.„Astazi am aflat ca fiica mea crede ca muncesc la o librarie”, a scris Zuckerberg pe pagina sa de Facebook. Maxima Chan Zuckerberg,…