- Orice gazda isi doreste sa impresioneze invitatii cu preparatele pentru Revelion. Va propunem o reteta simpla, dar care promite sa fie memorabila: file de pastrav cu varza de Bruxelles, bacon și gogonele.

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca initiativa celor 38 deparlamentari PSD de a institui pragul de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu este "pura ticalosie", iar alesii respectivi ar trebui exclusi din partid. Catalin Ivan scrie pe Facebook ca initiativa celor 38 de senatori si deputati…

- Elevii Liceului Tehnologic G.G. Longinescu din Focșani au intampinat Sarbatoarea Nasterii Domnului cu datini si obiceiuri de iarna. Programul artistic, prezentat de eleva Corina Holbea, a inclus: prezentarea piesei teatrale „Targul de Craciun”, de catre elevii clasei a XI-a B, coordonați de profesoara…

- Gabriela Firea l-a acuzat pe Mihai Tudose ca vrea sa preia PSD! Totul a ieșit la lumina dupa ce STIRIPESURSE.RO a publicat stenogramele unei discuții dintre primarul Bucureștiului și premierul Romaniei. Acum, un al scenariu e lansat de la Bruxelles, chiar de un europarlamentar PSD.Catalin…

- PSD incepe sa semene din ce in ce mai mult cu Partidul Romania Mare, parca ar fi condus de Vadim Tudor, a declarat la RFI eurodeputatul Catalin Ivan, afiliat grupului socialist din Parlamentul European.

- Grupul de social-democrati care lucreaza in prezent la un nou proiect pentru PSD isi va face publice ideile la inceputul anului viitor, a declarat, joi, europarlamentarul Catalin Ivan.Potrivit lui Catalin Ivan, in jurul actualului lider Liviu Dragnea sunt tot mai putini oameni, iar noul proiect…

- "Blockchain ar putea fi una dintre solutiile care ne ajuta sa ne exprimam optiunea politica. Am avut sansa azi sa particip la o simulare de vot si am vazut cat de simplu este sa votezi de la distanta", declara Catalin Ivan. "Cred ca tehnologia in orice forma a devenit esentiala in zilele noastre.…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…

- PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea intr-o singura zi. Recent europarlamentarul Sorin Moisa si-a dat demisia, criticandu-l, in acelasi ...

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca plecarea lui Sorin Moisa din PSD este o pierdere imensa pentru stanga romaneasca si ca "un partid sanatos, democratic, nu ar da un Sorin Moisa nici pe o suta de Liviu Dragnea". Catalin Ivan a declarat pentru News.ro ca plecarea eurodeputatului…

- Haideti sa ne intoarcem cu vreo 4 anisori in urma, mai intai, adica pana pe vremurile cand in filiala PSD de acolo erau lupte interne pe viata si pe moarte, ca dupa niste alegeri pierdute, iar Ponta l-a pus sef peste razvratiti, tam-nisam, pe Catalin Ivan. Adica un personagiu ce n-avea nici in clin…

- Tragedia de la Lugoj, in care un etaj intreg al unui camin de nefamiliști a fost devastat de o explozie, a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona. O persoana a fost grav ranita in urma deflagrației, iar zece garsoniere au fost distruse. Vineri, 3 noiembrie, o butelie defecta a explodat…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont s-a predat poliției belgiene, anunța televiziunea de stat a Belgiei. El era vizat de un mandat european de arestare, dupa ce a plecat din Spania, la scurt timp dupa ce a anunțat independența Cataloniei, determinand Madridul sa suspende autonomia regiunii. Recent,…

- &"Liviu Dragnea ar trebui sa fie primul interesat de dezvaluirea beneficiarilor Tel Drum!&" – este mesajul ferm transmis de la Bruxelles, în contextul interzicerii actiunilor la purtator.

- Romania este țara cu cea mai saraca populație din Uniunea Europeana și poate cu cei mai bogați politicieni, a declarat, vineri, europarlamentarul Catalin Ivan, intr-o conferința de presa organizata de RoAction. "Ma intereseaza prea puțin cine ajunge la pușcarie și cați ani sta acolo. Ma intereseaza…

- Șefi de stat sau guvern din statele membre ale UE și cele șase țari ale Parteneriatului Estic se vor reuni la Bruxelles pe 24 noiembrie pentru cel de-al 5-lea summit al Parteneriatului Estic (EaP). Ei vor evalua ceea ce s-a realizat de la ultimul summit de la Riga in 2015, concentrandu-se asupra beneficiilor…

- "In general, sunt un tip rezervat, dar ma bucur ca am reusit calificarea. Nu ma gandeam, la inceput, ca voi reusi sa ma calific in primavara europeana, voiam doar sa ma calific intr-o grupa europeana. Ne-a lipsit al doilea gol ca sa obtinem aceasta victorie, pentru ca eu consider ca cei de la Beer…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a avut o ieșire publica in care a explicat ca DNA este la un nivel al condamnarilor obținute in instanța foarte mare, rata de achitari fiind de doar 10%. Jurnalista Sorina Matei distruge argumentația lui Kovesi și ii arata achitarile rasunatoare din ultima...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Belgia menține nivelul 3 de alerta terorista. Militarii vor ajuta in continuare forțele de ordine pentru protejarea zonelor aglomerate. Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca Belgia va menține nivelul 3 de alerta terorista. “Ministerul Afacerilor Externe…

- Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a avut o ieșire publica in care a explicat ca DNA este la un nivel al condamnarilor obținute in instanța foarte mare, rata de achitari fiind de doar 10%. Jurnalista Sorina Matei distruge argumentația lui Kovesi și ii arata achitarile rasunatoare din ultima…

- Prof. Dr. Florian BODOG, ministrul Sanatatii s a intalnit astazi cu parintii copiilor afectati de deficienta de imunoglobulina si cu reprezentatii asociatiilor de pacienti. Lipsa imunoglobulinei de pe piata romaneasca se datoreaza problemelor de productie inregistrate de firmele producatoare. ldquo;Este…

- Oficiali ai Guvernului spaniol au anuntat, luni, ca fostul lider catalan Carles Puigdemont a plecat la Bruxelles, in contextul in care un oficial belgian a semnalat ca Puigdemont ar putea sa primeasca azil politic in Belgia, relateaza AGERPRES, citand AFP.Citeste si: Halep, mesaj FERM pentru…

- Aceste fructe și legume de toamna te vor ajuta sa scapi de kilogramele in plus, dar și sa ții la distanța foamea, fara grija caloriilor. In plus, au un gust foarte bun, multe fibre și carbohidrați de calitate, care nu pun in pericol silueta. Afla in cele ce urmeaza care sunt cele mai bune fructe și…

- Șapte țari au cerut Uniunii Europene sa impuna limite stricte pentru emisiile mașinilor, cu o luna inainte ca autoritațile de la Bruxelles sa anunțe noile standarde privind emisiile de CO2.

- Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu o cina delicioasa, aceasta reteta este solutia perfecta. Cotlet de porc in crusta crocanta cu varza de Bruxelles si cartofi, un preparat plin de arome ce se prepara usor.

- Negocierile Brexitului cu UE ar urma sa nu se incheie inainte de iesirea oficiala a Regatului Unit din Uniunea Europeana, in martie 2019, a declarat miercuri ministrul britanic insarcinat cu Brexitul David Davis, relateaza The Associated Press. UE are tendinta sa ia decizii ”intr-al 59-lea minut…

- Cladirea 'Europa' din Bruxelles, unde se afla sediul principal al Consiliului UE și cel al Consiliului European, va ramane inchisa inca o saptamana pentru ca anchetatorii sa poata stabili sursa emanațiilor toxice din cauza carora cladirea a fost evacuata de doua ori in aceasta luna, inclusiv inaintea…

- Rețelele sociale și o parte din presa britanica glumesc pe seama prim-ministrului Theresa May care apare intr-o fotografie, singura la o masa goala, la summitul european de la Bruxelles, "metafora", pentru unii, a negocierilor pe tema Brexit-ului, relateaza France Presse, preluata de...

- Fostul premier, Adrian Nastase, vine cu dezvaluiri de ultima ora cu privire la subiectul care pare sa fie in centrul atentiei zilele acestea: Sistemul paralel din Romania. Fostul politician scrie pe blogul sau, sub forma unei povesti, pasii pe care artizanii acestui Sistem i-au urmat pentru implementarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, inainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, ca a stabilit cu presedintele Consiliului, Donald Tusk, ca intalnirea informala de la Sibiu, anuntata anterior de Jean-Claude Juncker ,sa aiba loc pe 9 mai 2019, de Ziua Europei. „Mai exact, o intalnire…

- "In punctul in care ne aflam astazi riscam sa pierdem o sansa uriasa de a pune, pentru prima data, teme de interes pentru romanii din tara sau din afara pe agenda dezbaterilor europene. Timp de un an si jumatate incepand cu mijlocul anului viitor, Romania va fi implicata direct in gestionarea celor…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat la sosirea la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles, ca le va prezenta liderilor europeni 'planuri ambițioase' pentru ca negocierile cu privire la Brexit sa avanseze in saptamanile urmatoare, transmite Reuters,

- Summitul liderilor europeni, prevazut pentru joi și vineri la Bruxelles, nu va mai avea loc in noul sediu al Consiliului European, din cauza unui nou incident produs miercuri in care s-au constatat emanații toxice, se menționeaza intr-un comunicat oficial citat de AFP și preluat de Agerpres.

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a propus marți un ambițios program de 13 summituri in doi ani pentru a relansa Uniunea Europeana dupa șocul Brexit-ului, relateaza AFP. Donald Tusk a facut public acest calendar la câteva saptamâni dupa mai multe apeluri pentru…

- Negocierile pentru Brexit trebuie accelerate in urmatoarele luni. Este acordul la care au ajuns premierul britanic Theresa May si președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie Digi24.ro.Cei doi lideri s-au intalnit la Bruxelles, la un dineu de lucru.

- Ministrul demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este asteptata astazi la Comisia Juridica a Camerei Deputatilor pentru a fi audiata in vederea intocmirii avizului pentru cererea DNA de incepere a urmaririi penale in Dosarul Belina. Presedintele Comisiei Juridice, Eugen Nicolicea,…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca Liviu Dragnea ar trebui sa-l lase pe Mihai Tudose sa-si faca singur echipa guvernamentala, dar nu crede ca acest lucru se va intampla, intrucat seful PSD ”are o agenda personala” care se rezuma la ”anii sai de libertate si contractele de la Tel Drum”.Citeste…

- Scandalul dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose este privit dintr-o alta perspectiva de europarlamentarul Catalin Ivan. El susține ca instabilitatea guvernamentala nu face deloc bine Romaniei pentru ca astfel uitam sa ne pregatim pentru anul 2019, an in care Romania va deține președinția Uniunii Europene.Citește…

- Premierul Mihai Tudose cand a vorbit prima oara despre remaniere a precizat ca exista nemulțumiri de la Bruxelles, cu privire la integritatea celor doua, asta intrucat atat Sevil Shhaideh cat și Rovana Plumb lucrau direct cu bani proveniți de la UE. Catalin Ivan a subliniat un lucru care ”nu…

- Comisia Europeana a anunțat vineri ca țarile membre ale UE au promis pentru moment primirea a 25.000 de refugiați direct din Africa și Orientul Mijlociu (OM) in urmatorii doi ani, jumatate din obiectivul fixat recent de Bruxelles, informeaza AFP. 'Sunt fericit ca statele membre s-au angajat…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, vineri, la Palatul Cotroceni o intalnire cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, in pregatirea reuniunii Consiliului European care va avea loc la Bruxelles, pe 19-20 octombrie.

- Anunț teribil de la Bruxelles pentru cei de la Partidul Social Democrat (PSD). Previziunea sumbra pentru partidul de guvernare vine chiar de la un europarlamentar PSD. Catalin Ivan are o postare incredibila pe facebook in care face un anunț incredibil.Citește și: A redus reușita Simonei la…

- Astazi se transeaza cel mai mare scandal politic din ultimele luni. Liderii PSD se întrunesc în sedinta sa decida daca si ce ministri accepta sa remanieze premierul Mihai Tudose. Potrivit declaratiilor facute de premier, primii viziati ar trebui sa fie membrii guvernului…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a explicat miercuri, la Parlament, de ce a cerut demisia din Guvern a ministrilor cu probleme penale Sevil Shhaideh si Rovana Plumb: pentru ca cele doua sunt in relatie directa cu Bruxelles-ul, iar perceptia acolo este cu totul alta decat realitatea de la Bucuresti. ”Trebuie…

- Catalin Ivan a declarat, marti, pentru News.ro, ca liderul PSD Liviu Dragnea ar trebui sa inteleaga ca trebuie sa lase premierul sa conduca echipa, fara sa intervina permanent in actul guvernarii. ”Dragnea este o vaduva neagra. Se indragosteste de fiecare premier, apoi ii omoara. PSD este…

- Ministerul Agriculturii vrea sa inregistreze la Bruxelles alte 14 produse romanești cu indicație geografica, pe langa cele patru pentru care Romania a obținut deja recunoașterea europeana, a declarat, marți, ministrul de resort, Petre Daea, in deschiderea targului organizat in Parcul Herastrau din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Regatul Belgiei ca, potrivit anunțurilor transmise de Sindicatul Socialist al Serviciilor Publice (CGSP), rețeaua de transport in comun STIB (autobuz, tramvai, metrou) din capitala Bruxelles va fi…