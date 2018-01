Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat de un barbat chiar in scara blocului. Incidentul a avut loc in sectorul 6 al Capitalei iar potrivit polițiștilor, atacatorul, un barbat de 44 de ani, a fost reținut. Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat in scara blocului,…

- Protest al sindicaliștilor din poliție și penitenciare, pe 20 decembrie. Reacția MAI Protest al sindicaliștilor din poliție și penitenciare, pe 20 decembrie. Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania organizeaza miercuri, in fata sediului MAI, un protest fata de subfinantarea sistemului de ordine publica.

- Sindicalistii din Politie si din cadrul ANP participa, miercuri, la un protest, organizat in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne, principala nemultumire fiind subfinantarea sistemului de ordine publica. Mitingul va avea loc in intervalul 10.00-14.00.

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Zeci de copii de la Liceul Iris din Timisoara au primit daruri in preajma sarbatorilor de Craciun din partea Corpului National al Politistilor, Consiliul Teritorial Timis din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Timiș. Momentul festiv a avut loc la Palatul Administrativ din Timisoara. Darurile…

- Presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a declarat luni ca este de acord cu reglementarile din domeniul ordinii si sigurantei publice supuse dezbaterii publice de Ministerul Afacerilor Interne, insa o problema importanta ramane subfinantarea…

- Un articol publicat astazi 6 decembrie 2017 pe site-ul sindicateeuropol.ro arata ce se intampla in judetul Maramures. In urma cu doua zile a fost amenintat un politist de la Leordina de un individ care a provocat doua accidente rutiere, dupa ce a condus automobilul beat fiind dar si cu permisul suspendat.…

- La IPJ Alba Moș Nicolae a venit mai repede, cu un cadou care ii va speria pe șoferii vitezonami. Poliția Rutiera din Alba Iulia a fost dotata cu un pistol radar de ultima generație pe care in va folosi incepand de miercuri. Anunțul a fost facut de primarul Mircea Hava care spune ca achiziția a fost…

- Politistii timisoreni, dar si jandarmii sunt acuzati ca au batut doi barbati, pana au ajuns la spital. Totul s-ar fi intamplat noaptea trecuta, cand politistii incercau sa prinda un barbat dat in urmarire internationala. Oamenii legii aveau informatii despre masina cu care suspectul s-ar plimba prin…

- „Trebuie inasprite amenzile, dar corelate cu veniturile populatiei", considera Marius Marinescu. „As introduce sanctiuni penale pentru persoanele care isi lasa inchise in masini copiii sau animalele, punandu-le viata in pericol. Din pacate, numai masurile de coercitie au efect asupra persoanelor…

- Peste 350 de politisti din judetul Constanta au actionat in instanta Ministerul Administratiei Internelor si Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta. Potrivit lui Vasile Zelca, presedintele Biroului Teritorial Constanta al Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, politistii…

- Politistii judiciaristi au declansat o operatiune de identificare la nivel national dupa ce patru persoane au comis mai multe furturi dintr-un mall. Indivizii au sustras aparatura electronica si electrocasnica in valoare de cateva sute de lei, dintr-un magazin din Promenada Mall Selimbar. Deoarece politistii…

- Politistii din Alba au amendat, saptamana trecuta, 278 de pietoni care au fost surprinsi de Politie in timp ce traversau strada prin loc nepermis sau circulau neregulamentar. Actiunile pentru cresterea siguranței rutiere vor continua, anunta IPJ Alba. In perioada 6 – 12 noiembrie, politistii rutieri…

- Trei membri ai lumii interlope din Iasi sunt dati in urmarire nationala dupa ce pe numele lor au fost emise mandate de arestare in lipsa. Interlopii au fost protagonistii unui episod violent ce a avut loc in Iasi, insa au reusit sa se faca nevazuti inainte de a fi prinsi de Politie.

- Mai multe perchezitii au fost facute vineri, de reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), la birouri ale unor agenti de politie rutiera si la autospeciale utilizate de ei, acestia fiind suspectati de comiterea mai multor infractiuni, printre care luare de mita si abuz in serviciu, fapte…

- Procurorii și polițiștii din R. Moldova anunța ca au reușit sa dezmembreze patru grupari criminale cu legaturi intre ele, specializate in traficul de droguri, dupa ce au efectuat pe parcursul zilei de ieri 183 de percheziții in 27 de raioane, 73 dintre care in Chișinau, și au reținut 25 de persoane. …

- Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania a transmis o scrisoare catre ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, prin care cere construirea unui spital pentru agentii de politie si familiile acestora."Prin intermediul sesizarilor primite din partea membrilor Sindicatului National al Agentilor…

- Uniforma de politist este tot mai ispititoare. Dovada este numarul mare de tineri inscrisi la examenul de admitere pentru scolile de agenti de politie. Dintre cele 2.880 de locuri scoase la concurs, 1.600 sunt pentru agenti de politie, 700 pentru subofiteri jandarmi, 300 pentru subofiteri pompieri si…

- Inspectoratul General de Politie anunta ca oamenii legii au retinut sase tineri, originari din Cantemir, Calarasi, Ocnita si Ialoveni. Acestia ar fi maltratat o minora de 16 ani din Ialoveni in noaptea de 24 spre 25 octombrie.

- In noaptea de 2 noiembrie, politistii Municipiului Pascani au prins in flagrant un tanar de 22 de ani, din comuna Todiresti, care ar fi sustras bunuri dintr-un autoturism parcat pe o strada din municipiul Pascani. In urma cercetarilor efectuate de catre politisti, s-a constatat ca, in aceeasi noapte,…

- Un roman a fost ucis cu sange rece in Spania. Motivul crimei este gelozia criminalului. Victima avea o relație cu fosta soție a acestuia. Fernando Oses Ezpeleta, de 53 de ani, a fost arestat de polițiștii spanioli, fiind acuzat de omor. Barbatul l-a injunghiat mortal pe George Coconașu, un roman de…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie continua in ritm alert demersurile pentru aducerea pe lista prioritatilor a tuturor disfunctionalitatilor din activitatea politistilor, cat si conditia agentilor, din perspectiva dotarilor si respectarii Ordinelor si Dispozitiilor de catre sefii acestora.…

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza, joi, perchezitii in localitati din judetele Timis, Caras-Severin si Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 280.000 lei.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Un barbat de 33 de ani, cautat de oamenii legii din Italia, a fost gasit de polițiștii vranceni pe raza comunei Tataranu. „Un barbat cautat de autoritațile judiciare italiene pentru furt calificat a fost depistat de polițiștii din comuna Tataranu. La data de 31 octombrie a.c., polițiștii din comuna…

- Ofiterul de politie suspectat de favorizarea faptuitorului in dosarul in care procurorii DIICOT au facut perchezitii in Bucuresti, marti seara, a fost retinut. Ofiterul, care lucreaza la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate, ar fi sprijinit o grupare suspectata de furturi, talharii, contrabanda…

- Cinci persoane au aruncat cu pietre asupra casei vecinului lor, i-au adresat acestuia injurii si amenintari, distrugand partial gardul locuintei acestuia, cu scopul de a patrunde in casa lui. Persoana respectiva a sunat la 112 si a cerut ajutorul politistilor. La fata locului s-a deplasat…

- O autospeciala de politie a fost filmata de un sofer in timp ce se deplasa pe Drumul Judetean Targu Carbunesti - Tantareni fara sa aiba lumini de semnalizare pe frane si nici de pozitie.

- Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” de la Campina organizeaza o sesiune extraordinara de admitere in contextul crizei de politisti resimtita la nivel national ca urmare a valului de pensionari din vara anului 2017. Pentru examenul care va avea loc la sfarsitul lunii ianuarie 2018,…

- Fostul fotbalist al CSM Resita, Claudiu Balaci, in prezent antrenor la AS Croatia Clocotici si sofer de taxi, a gasit, vineri seara, in masina sa, dupa ce a facut o cursa, o geanta cu bani, in care se aflau 9.500 euro si peste zece milioane lei. "Claudiu Balaci este antrenor la AS Croatia Clocotici,…

- Impresarul lui Denis Alibec, Florin Lovin, a declarat, pentru Telekom Sport, ca septarul vicecampioanei se simte deranjat de interventiile repetate ale patronului Gigi Becali la posturile de TV. "Personal, nu am cum sa-i iau apararea lui Denis pentru ce a facut la Voluntari. Cred ca poate…

- Un autoturism a fost distrus in totalitate de un incendiu, declanșat, potrivit unui comunicat al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, de ”folosirea intenționata a sursei de aprindere”. De aceea, cazul a fost preluat de Poliție pentru cercetari. Cel mai important este ca in urma acestui eveniment nu s-a inregistrat…

- Trei inspectori ai izolatorului de detentie provizorie al Directiei de Politie a municipiului Chisinau și pentru deținuți care se aflau langa Andrei Braguta, barbatul batut crunt in inchisoare, vor completa banca acuzaților in acest caz șocant.

- In urma activitatilor demarate in scopul prevenirii si combaterii pungasiilor de catre angajatii Directiei de Politie a municipiul Chisinau, a fost identificat si retinut un hot de buzunare, dupa ce au fost alertati de catre trei femei cu varstele de 29, 31 si

- Vineri, in intervalul 16 - 18, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Ploiești au desfașurat o actiune in zona Cartierului Bereasca si a Oborului. A fost constatata o infracțiune, au fost legitimate 22 de persoane, controlate trei autovehicule și s-au aplicat șase sanctiuni contravenționale, in valoare…

- Palada se apara: Mihai Gotiu a facut afirmatii jignitoare, de natura a-mi prejudicia dreptul la imagine si reputatie Sociologul Mirel Palada a cerut, luni, Senatului un punct de vedere cu privire la emisiunea Talk B1, din 13 septembrie, in timpul careia l-a agresat pe senatorul USR Mihai Gotiu, sustinand…

- Guvernul catalan a fost suspendat de Madrid Rajoy anunța suspendarea guvernului catalan și alegeri regionale in termen de șase luni. Șeful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, a anunțat sâmbata convocarea de alegeri regionale în Catalonia în termen de șase luni, pentru revenirea…

- Actiune comuna a politistilor Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Nationale Europene, Compartimentelor Rutiere din cadrul Politiilor Aiud si Teius, precum si a politistilor Sectiilor ...

- Un copil de 5 ani și-a gasit mama fara suflare, dupa ce a fost ucisa cu sânge rece de tatal vitreg. Baiețelul sunase cu câteva luni mai devreme la poliție pentru a denunța abuzurile barbatului, însa apelul sau a fost plasat

- Potrivit agenției ucrainene de presa Ukrinform, care citeaza Hromadske TV, poliția a recurs la gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea de protestatari, scrie Agerpres. Protestatarii au instalat peste 50 de corturi pentru o mișcare de protest pe termen lung, ca urmare a acuzațiilor de corupție…

- In perioada 13 – 21 ianuarie 2018, Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca vor organiza concurs de admitere pentru o noua promotie de elevi. Durata studiilor la cele 2 scoli de agenti de politie este de un an.Locurile scoase…

- Politistii sectorului Ciocana ai Directiei de Politie a mun.Chisinau au retinut un minor de 17 ani, originar din raionul Telenesti, pentru ca ar fi comis un sir de jafuri pe teritoriul capitalei, deposedând mai multe persoane de bijuteriile din aur . Astfel, pe parcursul lunii septembrie…

- Sambata, conducatorul auto, aflat pe Calea 13 Septembrie, a refuzat sa opreasca la solicitarea agentilor de politie, care au plecat in urmarirea acestuia si au reusit blocarea lui pe strada Dumbrava Noua. La testarea cu aparatul etilotest, rezultatul a fost de 0,43 mg/l alcool in aerul…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita au finalizat cercetarile intr-un dosar in care un politist a fost lovit in fata cu piciorul, in timpul unei interventii. Omul legii se afla in timpul serviciului cand a fost trimis sa intervina la un scandal. In rechizitoriul transmis judecatorilor…

- Un procuror de la DNA a solicitat judecatorilor de la Curtea de Apel Bucuresti arestarea preventiva sau plasarea lui Vanghelie in arest la domiciliu, sustinand ca acesta nu s-a prezentat pe 8 septembrie la Politia Snagov, in cadrul procedurii de control judiciar. Mai mult, Vanghelie nu a raspuns…

- In comuna Capu Campului, din judetul Suceava, mai sunt doar doi politisti, unul dintre acestia avand de acoperit si alte localitati din zona Humor. Timp de trei saptamani de zile la Postul de Politie din Capu Campului nu s-a aflat nimeni, dupa ce unul dintre politisti a fost in concediu. Primarul Marcela…

- Fiul interlopului Ghenosu, din Targoviste, a fost retinut, astazi, de Politie. Tanarul de 21 de ani este acuzat de comiterea infractiunilor de proxenetism si instigare la marturie mincinoasa, fapte comise in cursul acestui an.

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia numitului Mamulea Maricel, in varsta de 47 de ani, din localitatea Cotu Vaii, judetul Constanta.La data de 06.09.2017, aceasta a plecat voluntar de la domiciliu cu destinatia Germania si nu a mai revenit pana in prezent. Semnalmente: Inaltime 1.75…