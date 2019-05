Plovdiv, orașul din Bulgaria care a reușit să inverseze exodul de creiere Bulgaria a înregistrat o scadere uriașa a populației în ultimii 20 de ani, dar orașul Plovdiv se delimiteaza de trend, scrie The Guardian. Prețurile accesibile, ritmul relaxat și dezvoltarea sectorului IT din acest oraș reprezinta o tentație pentru tinerii bulgari, care se confrunta cu incertitudinea vieții în strainatate.



Populația Bulgariei a scazut în 20 de ani de la aproape 9 milioane la puțin peste 7 milioane la sfârșitul anului 2017, potrivit Institutului Național de Statistica (NSI). Prognozele curente prevad ca pâna în 2050 populația va

Sursa articol: hotnews.ro

