- Omenirea traieste „pe credit” incepand de luni, deoarece a consumat deja toate resursele naturale pe care le ofera planeta noastra. Fenomenul s-a produs anul acesta cu doua luni mai devreme decat avea loc in urma cu 20 de ani, potrivit calculelor efectuate de specialistii de la Global Footprint Network…

- Dupa prima saptamana de la lansare la nivel mondial, ultimul capitol din franciza Spider-Man a depașit 580 milioane de dolari vanzari in intreaga lume și va trece cu siguranța de 600 milioane dolari pana la sfarșitul acestei saptamani. Deși este inca prea devreme pentru a face predicții precise despre…

- Ți-am pregatit o lista cu urari de „la mulți ani” pe care sa le impartașești cu cele mai dragi persoane din viața ta la momentul oportun. Nu te mai chinui sa compui mesaje creative de „la mulți ani” și alege-ți de mai jos textul care ți se potrivește. Mesaj amuzante pentru ziua de naștere, urari pentru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca urmeaza discutii in PSD si in coalitie pentru a gasi modalitati de aplicare a referendumului privind justitia, aprobat de romani duminica. Ea spune ca inclina catre varianta unei legi adoptate in Parlament. "Vom avea o discutie…

- Regiunea incearca sa impiedice depunerile de deșeuri din plastic și electronice din Regatul Unit, SUA și Australia. In ultimul an, deșeurile lumii s-au adunat pe țarmurile Asiei de Sud-Est. Lazile de gunoi nedorite din vest s-au acumulat in porturile din Filipine, Indonezia și Vietnam, in timp ce marile…

- Cerem de aproape doi ani organizarea referendumului cu privire la independenta justiției. Ne bucuram ca președintele Iohannis și-a insușit acest subiect și cheama, acum, cetațenii sa iși spuna opinia. Intr-o țara democratica, hoții stau la pușcarie nu in funcții publice. Raspunsul pe care noi, cetațenii…

- Pe plajele Insulelor Cocos, un minuscul arhipelag cu o populație de 600 de persoane, oamenii de știința au numarat 977.000 de pantofi și 373.000 de periuțe de dinți, scrie Guardian. Un studiu cuprinzator privind resturile de pe aceste insulițe din oceanul Indian, unele dintre cele mai izolate…