- 12 ianuarie 1989/19.25, PCTF Petea, Satu-Mare. Seara, putin dupa caderea intunericului, luminile din zona ungara a punctului vamal, la corespondentul de pe teritoriul maghiar, Csengerisma, s-au stins brusc pentru cateva minute. La momentul aprinderii acestora, ofiterii graniceri si vamesii romani au…

- Licitatia pentru acordul cadru prin care se vor achizitiona ambulante va mai avea de asteptat, cel putin anul acesta, chiar daca parcurile autor ale Serviciilor de Ambulanta Judetene sunt pline de masini bune de casat. La sfarsitul anului 2016, cand a fost lansata aceasta aceasta licitatie, IGSU a trebuit…

- Parlamentarii PSD, UDMR, PNL si PMP au depus luni, 12 martie un nou proiect de lege. Acesta prevede ca primarii, viceprimarii, presedintii si vicepresedintii de Consilii Judetene sa beneficieze de pensii speciale din bugetul local, dupa modelul senatorilor si deputatilor, datorita faptului ca pensiile…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala, potrivit Mediafax . Fizicianul s-a stins din viata in liniste la locuinta sa din Cambridge…

- Un cercetator stiintific clujean in domeniul fizicii moleculare, dr. Radu Bratfalean, a facut plangeri penale impotriva mai multor inspectori ai Garzii Forestiere Cluj, a unui politist si mai multor procurori, sefi de parchete aflate in jurisdictia Curtii de Apel Cluj, pe care ii acuza de fals, abuz…

- Leo de la Strehaia a fost retinut pentru 24 de ore, luni seara, in urma audierilor intr-un dosar dosar de inselaciune, acesta fiind acuzat ca ar fi vandut o statueta presupusa a fi din aur unui roman stabilit in SUA. Si fiul manelistului este cautat, transmite Mediafax. Leo de la Strehaia a fost escortat,…

- Tribunalul Bistrita-Nasaud a pronuntat sentinta in dosarul medicului Gheorghe Dinica, acuzat de luare de mita, folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii in scopul obtinerii de bani, bunuri sau foloase, abuz in serviciu, fals intelectual, acesta primind o pedeapsa cu suspendare, asa cum…

- Scandal mare in sanul Federatiei Romane de Judo, dupa ce oficialii au aflat, in urma cu 3 saptamani abia, ca antrenorul de judo bistritean Vasile Bodea a fost condamnat pentru proxenetism, inca din 2016, la 3 ani de inchisoare cu suspendare. In 2011, anul in care au inceput problemele penale pentru…

- Ioan Moldovan, unul dintre cei mai imprtanti jucatori de pe piata carnii nu pare sa mai poata sa faca fata competitiei, care apeleaza la rebranding si alte artificii care sa-si vanda produsele. Investitorul a fost nevoit sa concedieze jumatate dintre angajatii sai de la abatorul din Sieu Magherus. …

- Municipalitatea a pus la bataie nu mai putin de 37,7 milioane lei pentru izolarea termica a peste 2.100 de apartamente din Bistrita, in cadrul a sapte randuri de licitatii. Desi sumele sunt tentante pentru fiecare contract in parte, ofertantii nu s-au inghesuit prea tare, iar nume din Bistrita-Nasaud…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- Fostul premier al Romaniei Sorin Grindeanu a afirmat, pentru pressalert.ro: ”Cea mai buna evaluare va fi anul viitor, cand vor fi alegerile europarlamentare. PSD Timiș a crescut de la un ciclu electoral la altul. Impreuna cu echipa pe care am condus-o am reușit sa caștigam alegerile in Timiș, județ…

- Un barbat din Budesti este acuzat de furt calificat, dupa ce zilele trecute ar fi intrat intr-o locuinta si ar fi furat bani, dar si un card bancar. Dupa ce s-a vazut cu cardul in mana, care era insotit si de codul PIN, barbatul s-a dus ata la un bancomat si a retras cateva mii de lei. Potrivit IPJ…

- Alina Bica și-a facut firma in Costa Rica. Fostul procuror antimafia a intrat in afaceri cu oameni condamnați sau anchetați in Romania pentru frauda și corupție, dezvaluie ziariștii de la RISE Project. „In urma cu trei saptamani, patru romani au inregistrat in Costa Rica firma ASP Centroamerica Sociedad…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere initiativelor legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția ca persoanele care au suferit condamnari penale definitive sa nu poata candida la alegerile parlamentare. Proiectul…

- Un tanar din Viseu de Sus a fost identificat de politistii din Nasaud ca fiind autorul unor furturi comise la inceputul acestei luni in comuna Romului. Mai precis, acesta a furat circa 900 lei dintr-un autoturism parcat in curtea unui imobil din comuna, dupa care a incercat sa sparga un magazin. A avut…

- Criminalul Simion Zagrean, condamnat definitiv la 22 de ani de inchisoare si la 7 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, pentru asasinarea lui Nicolae Leonte in Spania in anul 2004, a fost extradat de Suedia si dus la inchisoare. Acesta isi va ispasi pedeapsa in Penitenciarul Rahova,…

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- Modificarile aduse Legilor Justitiei din Romania s-au aflat miercuri dupa-amiaza in centrul unei dezbateri care a durat mai bine de o ora in plenul Parlamentului European la Strasbourg, eurodeputatii romani care au luat cuvantul avand schimburi de replici pe aceasta tema. Ulterior dezbaterii, au urmat…

- Ca la noi, la nimeni! Administratia judeteana nu s-a grabit deloc sa atribuie contractile de deszapezire pentru cele cinci loturi ale judetului, si iata ca am ajuns aproape la final de iarna. Teoretic, din acest sezon rece a mai ramas aproximativ o luna. Putem spune ca o iarna a zburat din contractul…

- Dar deloc. Incepe tot mai bine sa se vada ca functia de rector al Academiei Nationale de Informatii ”Mihai Viteazul” este o palarie prea mare pentru ardeleanul cu nume rusesc. Dupa ce fiind sub influenta bauturilor cu multe grade a recunoscut la o agapa rectoriceasca ca este general sub acoperire –…

- La data de 7 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de Judecatoria Bistrița, impotriva unei tinere, de 20 ani, respectiv a unui tanar, de 26 ani, ambii din Josenii Birgaului. Cei doi au fost condamnați…

- Ingrid Mocanu, fosta sefa a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor a vorbit despre dosarul in care DNA o acuza de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu supraevaluarea unui teren din centrul Bucurestiului. Aceasta a dezvaluit care au fost lucrurile pe care s-au bazat…

- Daniel Dragomir a dezvaluit ca fiul lui Liviu Dragnea este in vizorul DNA. ”Daca ma intrebați pe mine, acel mesaj care i s-a dat lui Paul Stanescu, ca in luna martie va fi executat, nu se referea la niciunul dintre dosarele sau dintre lucrurile despre care știm noi deja. Se referea la ceva nou. Acel…

- Politistii au efectuat, marti, mai multe perchezitii domiciliare, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproape 4 milioane lei. Oamenii legii au luat in vizor o firma de protectie si paza din Cluj-Napoca, ai carei administratori au inregistrat in evidentele contabile mai multe achizitii…

- Aproape 700 de amenzi au aplicat politistii de la Rutiera din Bistrita-Nasaud, in acest weekend, soferilor indisciplinati in trafic, iar pe 30 i-au transformat in pietoni, in special pentru ca s-au urcat la volan dupa ce au consumat bauturi alcoolice. Parte dintre betivii de la volan s-au ales cu…

- De circa doi ani, Veturia Pestean si fiica acesteia, Adela Flore, se lupta in instanta cu vecinii lor – sotii Radu-Ioan si Gherghina Miron – pentru o suprafata din imobilul in care locuiesc si despre care cele doua femei spun ca le apartine. Mai mult decat atat, Veturia Pestean reclama faptul ca in…

- Dupa mai multe accidente, unele dintre ele tragice, care ar fi trebuit sa determine Primaria Bistrița sa se grabeasca sa amenajeze bariere la trecerile la nivel cu calea ferata de pe teritoriul orașului, lucrurile par sa se miște cu viteza melcului. Abia acum, municipalitatea a licitat studiile de fezabilitate…

- Liderul județean al PNL, Ioan Turc, i-a solicitat primarului Ovidiu Cretu sa faca publice toate datele privitoare la recenta deplasare pe care acesta a efectuat-o in Germania. „Solicit primarului municipiului Bistrita sa dea publicitatii programul oficial al vizitei in Germania, la ce eveniment sau…

- Doi barbati din Bistrita-Nasaud au ajuns la inchisoare, dupa ce politistii au pus in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii. Unul dintre ei este din Negrilesti si a fost condamnat pentru conducere a unui autovehicul fara permis. Celalalt este din Nasaud si a fost condamnat pentru furt…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa judece, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu. Inainte de intrevederea cu magistratii, vicepremierul a declarat ca, in cazul in care el va fi inculpat va demisiona din Guvern.…

- Partia de schi, continua sa inghita bani, deși pana acum nu a funcționat nici macar o zi. Primarul Cretu pare sa fie urmarit de ghinion, in conditiile in care pe partie s-a asternut un strat bun de zapada, care insa nu poate fi batatorita din cauza ca pamantul de sub acesta nu este inca inghetat. Municipalitatea…

- O fetita de 5 ani a ajuns la spital in stare grava, dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier provocat de un baiat de 13 ani, care conducea un tractor pe sosea. Accidentul s-a produs pe drumul comunal 139, in localitatea bihoreana Ferice, comuna Buntesti. „Un minor de 13 ani, din Ferice, in timp…

- Premierul interimar Mihai Fifor l-a imputernicit, miercuri, pentru o perioada de sase luni, pe Catalin Ionita la conducerea Politiei Romane. Despre Catalin Ionita, care a fost pana acum director general al Directiei Generale Anticoruptie (DGA), Mihai Tudose spunea ca l-a informat ca refuza numirea dupa…

- Patru copii din localitatea Nepos, judetul Bistrita-Nasaud, care mergeau spre scoala, au fost loviti in plin, marti dimineata, de o masina. Pana la aceasta ora, unul singur a ajuns la spital, iar ceilalti trei sunt evaluati de catre medici. Cei 4 elevi din localitatea Nepos au fost loviti de o masina…

- Un barbat si o femeie au fost arestati pentru ca si-ar fi tinut captivi cei treisprezece copii ai lor intr-o locuinta din statul american California, unii dintre acestia fiind gasiti legati de paturi, a anuntat politia, informeaza site-ul postului CNN, potrivit mediafax.ro sursa foto: CNN O fata a reusit…

- Liderul PNL Bistrita-Nasaud, Ioan Turc, a declarat, intr-o conferinta de presa ca, in timp ce romanii se confrunta cu o serie de probleme financiare in urma majorarilor carburantilor, gazelor si energiei, „gastile vesnic flamande din PSD se bat pe ciolan”. In tot acest timp, incurajata de comportamentul…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. „Portalul…

- Odata cu trecerea unor cote importante ale contribuțiilor de la angajator la angajat s-au creat situații aberante și imposibil de crezut, cum este cazul unui cadru didactic universitar din Cluj, care, in ianuarie, a aflat cu stupoare ca are de platit catre stat mai mult decat a incasat in urma muncii…

- Polițiștii bistrițeni au acționat, miercuri, atat pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica, cat și pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Polițiștii au asigurat intervenția la 44 de evenimente, din care 41 sesizate prin SNUAU 112. Cu ocazia activitaților…

- Aproximativ 2,5 centimetri de zapada au cazut in Sahara, in urma unei furtuni. Este pentru a treia oara in ultimii 38 de ani cand ninge in orasul Ain Sefra din Algeria, iar dunele de nisip au fost acoperite de zapada. Zapada a inceput sa cada in primele ore ale zilei de duminica, iar fotograful Karim…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Leordeni, judetul Arges, a fost retinut, luni seara, dupa ce si-a agresat sora mai mica, gravida in luna a noua, lovind-o in burta cu o pila din metal. Luni, medicii au decis sa ii faca femeii operatie cezariana pentru a o salva. Politistii au fost sesizati, duminica…

- Tanara cantareața de muzica populara, Roberta Opre, impreuna cu soțul ei Ionuț Miclauș au ajuns la urgențe dupa ce au fost agresați de cinci luptari MMA, doi dintre ei fiind frații Prian – George Adrian și Tudor Mihai, ultimul fiind și polițist in Cluj. Incidentul s-a petrecut aseara pe Piezișa, in…

- In a doua zi din 2018, un tanar din Bistrita si un altul din Sibiu s-au ales cu dosare penale, ambii fiind prinsi la volan fara a detine permise de conducere. Mai mult, bistriteanul era si baut, iar autoturismul pe care il conducea era neinmatriculat. Probleme are insa si o tanara din Rebrisoara, care…

- Un barbat din Bistrița-Nasaud a fost condamnat la la inchisoare cu executare, pentru conducerea unui autovehicul fara permis de conducere. Joi, barbatul a fost luat pe sus de polițiști și dus dupa gratii. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus in aplicare, joi 28 decembrie, un mandat…

- Legea care ar trebui sa impiedice un nou caz ”Colectiv” a trecut de Parlament. Cei care nu au autorizatie de securitate la incendiu sunt obligati sa anunte la intrare. „Am o deosebita satisfactie ca am reusit sa elaborez si sa promovez, cu sprijinul colegilor parlamentari din toate partidele politice,…

- Polițiștii de la investigarea criminalitații economice au intensificat acțiunile menite sa verifice corectitudinea inregistrarilor pe aparatele electronice de marcat fiscale, comercializarea legumelor și fructelor, verificarea provenienței marfurilor și stabilirea realitații provenienței marfurilor…