Ploile torenţiale au făcut ravagii. Gospodării inundate în judeţul Constanţa "La Istria, intervin pompierii de la statia Midia cu o autospeciala si doua motopompe pentru evacuarea apei din doua gospodarii, un beci si o curte", a informat ISU Constanta. Conform sursei citate, pompierii au intervenit si in municipiul Constanta unde, din cauza vantului puternic, s-au desprins bucati de tabla de pe acoperisul unei unitati bancare. Cu ajutorul unei autoscari, tablele respective au fost date jos de pe acoperis. Pompierii de la statia Midia au mai intervenit si pentru degajarea zonei unde un copac a cazut pe carosabil, langa un complex turistic situat in nordul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

