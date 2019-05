Ploile se intorc in mare parte din tara. Mai multe judete, sub COD GALBEN

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti o atentionare Cod galben de precipitatii insemnate cantitativ pentru sapte judete, valabila de marti, ora 18:00, pana miercuri, ora 10:00, precum si o informare meteo de instabilitate atmosferica accentuata pentru restul tarii, valabila de marti,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ultima ora valabila in intervalul 14 mai, ora 18 – 15 mai, ora 10. Cod galben de ploi abundente si descarcari electrice in sase judete.

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben de vant, valabila, miercuri, in cincisprezece judete. In zonele joase, vantul va sufla cu 55 - 70 de kilometri la ora, in timp ce la munte vantul va depasi o suta de kilometri la ora, spulberand zapada, relateaza news.roVezi și: Se stinge LUMINA…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite pentru zona munte din 27 judete, valabila din aceasta seara pana duminica...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, duminica dimineața la ora 9.00, o avertizare COD GALBEN de vânt și ninsorori viscolite în 22 de județe, în special în zona de munte.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de intensificari ale vantului si ninsoare viscolita, valabile pe durata orelor urmatoare in zone din Moldova si Ba...

- Mai este puțin și intra in vigoare avertizarea de cod galben emisa de Administrația Naționala de Meteorologie. In mai multe zone din Romania a inceput deja sa ninga, iar vantul sa bata cu putere.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata si chiciura, valabile in mai multe județe ale țarii inclusiva Alba. Se vor semnala ceața care determina reducerea vizibilitații local sub 200 m și izolat sub 50 m. Atenționarea…