Stiri pe aceeasi tema

- Inundațiile continua sa faca ravagii in Europa. 10 oameni au murit in regiunea Mallorca dupa ce un torent s-a revarsat asupra zonelor din estul insulei spaniole. In Italia, un pod a fost rupt de apele unui rau care și-a ieșit din matca in urma precipitațiilor foarte abundente.

- In urma ploilor inregistrate pe parcursul saptamanii trecute, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI informeaza ca in raionul Cantemir precipitațiile au afectat aproximativ 3 km din drumurile locale și mai multe terenuri cu culturi agricole.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis marti mai multe atentionari Cod galben de inundatii, valabile pana marti, la miezul noptii, pe rauri din opt judete din partea de vest si sud-vest a tarii.

- Mai multe zone din vestul țarii sunt sub cod portocaliu de inundații, potrivit unei alerte emise astazi de Departamentul pentru Situații de Urgența. Astfel, județele Timiș, Caraș-Serverin și Hunedoara sunt sub avertizare, pe parcursul acestei ore. ”Ca urmare a precipitațiilor inregistrate in ultimele…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii valabila pana in 25 iulie la ora 2:00 pe rauri din judetele Salaj, Maramures si Satu Mare.

- Ploile abundente fac din nou prapad in Alba. In urma averselor, o viitura a lovit duminica localitatea Garbova de Jos. Apele s-au revarsat pe drum și mai multe locuințe sunt izolate. Un cititor Alba24 a surprins pe imagini viitura. Potrivit acestuia, nivelul apei este in creștere. Reamintim faptul ca…

- Circa o suta de gospodarii au fost afectate de ploile cazute joi noaptea in partea de est a județului Timiș. Pompierii au intervenit in zonele afectate de ... The post Ploile au facut ravagii in județul Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri mici din judetul Galati, valabila pana joi, la ora 3:00, si doua atentionari Cod galben pentru judetele Vaslui, Galati, valabila pana miercuri la ora 24:00, respectiv pentru rauri din…