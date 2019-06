Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 63 de ani a fost lovit de trasnet in timpul furtuni care s-a abatut asupra localitații Tomești din județul Iași. Omul a supraviețuit miraculos pentru ca medicii au reușit sa-l stabilizeze și sa-l transporte de urgența la spital. Incidentul șocant a avut loc sambata, in jurul orei 18. Ambulanța…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta IGSU precizeaza intr un comunicat ca efectele vremii nefavorabile din ultimele 24 de ore, manifestata prin averse torentiale, scurgeri importante de pe versanti, inundatii locale au afectat 18 localitati din judetele Arad, Bihor, Buzau, Caras Severin,…

- Viituri și inundații locale au avut loc, în ultimele 24 de ore, în 34 de localitați din județele Bacau, Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Constanța, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Neamț, Salaj și Suceava, anunța IGSU. Potrivit IGSU, precipitațiile abundente din ultimele 24 de ore au…

- Pompierii din intreaga tara au avut sute de interventii pentru indepartarea efectelor vremii nefavorabile in unsprezece judete din tara. S-a evacuat apa din zeci de subsoluri si sute de gospodarii, fiind afectate 45 de locuinte. Noua persoane au fost evacuate din zonele unde exista pericol iminent…