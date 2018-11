Stiri pe aceeasi tema

- Vanturile violente si ploile abundente, care au facut cel putin 20 de victime in aceasta saptamana in Italia, au distrus de asemenea zeci de hectare de padure, in special in nordul tarii, au anuntat vineri autoritatile italiene, citate de AFP. Regiunea Veneto din nord-estul Italiei a fost deosebit de…

- Intemperiile care au lovit Italia incepand de duminica au facut deja opt victime. Ploile si vanturile de pana la 180 de kilometri pe ora din anumite regiuni ale Italiei au generat perturbari grave ale...

- Doua persoane au murit dupa ce un arbore a cazut pe vehiculul in care se aflau, luni, nu departe de Roma, iar un barbat a murit in acelasi fel la Terracina, pe litoral, la sud de Roma.Un tanar a fost ucis de un arbore care a cazut in plina strada, in regiunea Napoli, potrivit autoritatilor,…

- Inundatiile grave care au afectat in ultima perioada Coreea de Nord au lasat in urma cel putin 76 de morti si 75 de persoane disparute, intre acestea numarandu-se si multi copii, scrie agerpres.ro.

- Cu mai putin de doua saptamani inaintea inceperii noului an de invatamant, jumatate dintre scolile judetului Vrancea nu au autorizatie de functionare. Problemele cele mai mari sunt in mediul rural, unde majoritatea unitatilor de invatamant nu au dotarile minime necesare. Vrancea numara in acest moment…

- Unsprezece drumeti au murit, iar cinci erau in continuare dati disparuti in urma revarsarii unui torent in Parcul National Pollino din Calabria, in sudul Italiei, a anuntat marti Protectia Civila italiana, relateaza AFP. Drama a avut loc luni dupa-amiaza, cand un grup de drumeti a fost surprins de cresterea…

- Cel putin zece persoane au murit in sudul Italiei, in urma unor inundatii provocate de ploi puternice, in Parcul National Pollino, in Calabria, a anuntat Protectia Civila, relateaza Reuters.