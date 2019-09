Ploieştiul pregăteşte documentaţia pentru modernizarea sistemului secundar de încălzire Municipalitatea poate sustine financiar doar studiul de fezabilitate Violeta Stoica Despre sistemul de termoficare al municipiului Ploiești exista opinii pro și contra. Este insa o realitate faptul ca acest sistem secundar, care cuprinde conductele care alimenteaza 86 de puncte termice de pe intregul teritoriu al orașului, are nevoie de modernizare, astfel incat sa se reduca pierderile existente in reteaua de apa calda și caldura a locuintelor și institutiilor publice racordare la sistemul centralizat al municipiului. Avand ca punct de plecare o strategie locala de alimentare cu energie termica… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

