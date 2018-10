Ploiești: Un MARE investitor francez a trecut criza! Cheamă înapoi muncitorii dați afară în 2016 Grupul francez Saint-Gobain a modernizat și extins linia de producție de vata minerala din fibra de sticla la fabrica Isover din Ploiești, ca raspuns la cererea in creștere pe aceasta nișa din Europa de Sud-Est, aceasta urmand sa fie redeschisa saptamana viitoare, dupa o intrerupere de aproape doi ani. Acum, grupul a anunțat oficial ca linia va fi redeschisa saptamana viitoare, dupa o ampla modernizare tehnologica. Producatorul de materiale de construcții anunțase, pe 4 ianuarie 2016, sistarea activitații la linia de producție din cadrul fabricii de la Ploiești, disponibilizand și 42 de angajați.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul medicamentului depune in mai multe tari europene dosarul pentru aprobarea studiului clinic. In cazul nostru, agentia nationala a medicamentului. Au termen 60 de zile pentru a-l autoriza sau nu. Ceilalti reusesc, ai nostri nu. Pentru ca o institutie de interes national cum e aceasta are…

- Grupul Grampet, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Romania si Europa de Sud-Est, și-a majorat participația la fabrica de medicamente Polisano Pharmaceuticals din Sibiu, de la 20% la 74%, informeaza compania. “Investiţia vine după două achiziţii consecutive…

- Reprezentanța in Romania a grupului japonez Makita, producator de scule electrice, a primit 242 de milioane de lei (aproape 52 de milioane de euro) sub forma de majorare de capital, cea mai mare subscriere de capital facuta de un investitor strain din luna iunie. Compania construiește o noua linie…

- Grupul geman Allianz cu venituri de 126 miliarde de euro anul trecut a pus Romania pe lista tarilor unde vizeaza in mod special o crestere a businessului, contand pe dinamica pozitiva a economiei si populatia numeroasa, a spus Petros Papanikolaou, CEO regional pentru Europa Centrala si de Est in cadrul…

- In ultimele doua luni s-au finalizat auditurile si rapoartele de due diligence facute de PricewaterhouseCoopers si Jacobson Londra si au fost oferite potentialilor finantatori, care in urmatoarele saptamani vor face ofertele angajante, se arata intr-un comunicat al companiei Chimcomplex. “Incheierea…

- Doamna Kovesi și DNA au fost un licar de speranta pentru reformatorii din Europa Centrala si de Est, insa recenta ei demitere de la sefia parchetului anticoruptie e parte a unui trend, scrie The Economist , intr-un material care porneste de la situatia Laurei Codruta Kovesi si face apoi un tur de orizont…

- Investitorii cer randamente tot mai ridicate pentru a imprumuta statul roman. Dobanzile la imprumuturile de pana la 1 an au crescut de 3-6 ori in ultimele 12 luni, ca urmare a creșterii accelerate a inflației. Datoria pe termen lung este de asemenea mult mai scump de finanțat, in condițiile in care…

- Marja de rafinare pentru rafinaria Petrom dela Brazi a fost, in al doilea trimestru al acestui an, de 6,72 dolari pe baril, potrivit OMV. Marja de rafinare calculata de OMV pentru rafinariile din grup (nu este precizat daca este inclusa aici rafinaria din Romania sau este exclusa) a fost, in aceeasi…