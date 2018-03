Ploieştenii reiau cursa pentru turneul de promovare CSM Ploiești – ABC Athletic Constanta, maine, ora 17:00 Bogdan Chitic Dupa aproape trei saptamani de la ultimul meci disputat in faza semifinala a Ligii 1, jucatorii formației masculine de baschet a Clubului Sportiv Municipal Ploiești se intorc pe parchet, in fața propriului public, cu sete de victorie. Bilanțul actual, inregistrat la finalul turului, (2-4), ii plaseza pe baieții lui Catalin Burlacu și Ionuț Ivan pe ultimul loc calificant la turneul de promovare, insa returul, la care se adauga și „restanța” cu CSM Sighetu Marmației, trebuie sa aduca un plus in jocul echipei, dar și in planul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- CN „Aurel Vlaicu” – CSM Ploiești 107-104 (41-45) Bogdan Chitic Scorul pe sferturi: 23-17, 18-28, 26-37, 40-22. CSM Ploiești: Burlacu (40 puncte, 5×3), Melnic (28), Santana (13, 3×3), Craciun (8), Topologeanu (8), Dogaru (4), Ad. Tudor (3), C. Dumitru, Carabulea, Arteni, Vrabie. Antrenori: Catalin Burlacu…

- Bogdan Chitic Finalul lunii februarie propune un recital baschetbalistic de amploare, la Sala Sporturilor „Olimpia”. Incepand de maine și pana luni, 26 februarie, fetele de la CSȘ-CSM Ploiești vor disputa nu mai puțin de patru partide, toate pe teren propriu, in Campionatul Național „U18” și in Liga…

- Luni, 12 februarie 2018, la ora 19.00, in sala Olimpia, se va consemna primul angajament al meciului din etapa a IV-a a turului fazei semifinalei a campionatului Ligii 1 de baschet masculin, dintre CSM Ploiești și CS Cuza Sport Braila. O intrecere in care gazdele au acumulat, de la start, același numar…

- Bogdan Chitic Dupa desfașurarea primelor trei etape din faza semifinala a Ligii 1 la baschet masculin, nu mai puțin de patru formații impart prima poziție a clasamentului. CSU Știința București, Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București, CSM Sighetu Marmației și CSM Ploiești au fiecare un bilanț de…

- CSO Voluntari – CSM Ploiești, astazi, ora 14:00, Sala „Agronomia” Bogdan Chitic Victorioși, in etapa trecuta, in fața propriului public, scor 94-66, cu CSM Mediaș, baschetbaliștii Clubului Sportiv Municipal Ploiești spera sa continue pe aceeași linie și sa bifeze primul succes extern, din faza semifinala.…

- Dupa un start cu… stangul in faza semifinala a Ligii I de baschet masculin (eșalonul secund), la Constanța, in meciul cu Baschet Club Athletic, scor: 67-93 (17-22; 27-23; 11-22; 12-26), jucatorii de la CSM Ploiești au gasit „victima perfecta” in persoana junilor de la CSM Mediaș. Adica, o formație care…

- Oradencele au reușit sa se impuna cu 3-0 (26-24, 25-20, 25-21) in Sala Polivalenta a Universitatii din Oradea.Nu a fost un meci ușor, primul set fiind decis in prelungiri, iar celelalte doua seturi au fost pigmentate cu rasturnari de scor. „Oradencele au reusit sa se mobilizeze, experienta…

- „Oradea are rezultate remarcabile și probabil cea mai buna administrație publica din Romania. La nivelul cheltuielilor de capital, Oradea a investit 240,4 milioane euro in ultimii 8 ani, ceea ce inseamna E1.225 pe cap de locuitor, iar la fonduri europene, a reușit sa atraga proiecte in valoare de…

- Bogdan Chitic Fost multiplu campion cu CSU Asesoft Ploiești, Andrei Ene (22 ani) va juca, din aceasta iarna, pentru divizionara secunda CSO Voluntari. Originar din Valenii de Munte, centrul de 2.02 metri va fi coleg de vestiar, la formația ilfoveana, cu ploieștenii Vlad Dumitrescu și Vladimir Biasutti,…

- Acum doi ani, pe vremea aceasta, prima echipa de baschet masculin din istoria clubului sportiv al municipalitații ploieștene se califica in faza semifinala a intrecerilor din Liga I, cu mari speranțe de accedere in Final Four-ul de promovare in Liga Naționala. Un eșalon in care defuncta CSU Asesoft…

- „Lucrurile incep sa functioneze, dar nu la nivelul la care consider eu ca putem sa ajungem. Suntem mai bine decat la inceputul campionatului, dar nu am atins inca nivelul la care consider eu ca putem juca. Aici revin la absenta, timp de trei luni, a lui Zeno. Nu ne-a fost usor sa jucam atat…

- CSU Ploiești – SCM U 2 Craiova 112-53 (61-24) Bogdan Chitic La sezonul de debut intr-o competiție destinata seniorilor, in speța Liga 1, baschetbaliștii Clubului Sportiv Universitar Ploiești, pregatiți de Marian Hartman și Ivan Gemaljevic, au lasat o frumoasa impresie la ultimul meci din acest an. Formata,…

- Bogdan Chitic Ediția din acest an a Memorialului „Vladimir Arnautovic” s-a bucurat de prezența mai multor foști campioni cu CSU Asesoft Ploiești din ultimii ani, „șlefuiți” cu mare pricepere de regretatul antrenor sarb. Fostul președinte executiv al gruparii „alb-albastre, Ionuț Georgescu, actualmente…

- CSU Ploiești – CS Cuza Sport Braila 65-111 (31-60) Bogdan Chitic Echipa masculina de baschet a Clubului Sportiv Universitar Ploiești a disputat, marți seara, penultimul meci din faza de calificare a Ligii 1. Adversara jucatorilor pregatiți de Marian Hartman și Ivan Gemaljevic a fost CS Cuza Sport Braila,…

- Astazi, 18 decembrie 2017, in jurul orei 19.30, se va incheia sezonul regulat pentru echipa de baschet masculin CSM Ploiești, antrenata de Catalin Burlacu, Ionuț Ivan și Robert Munteanu. Ploieștenii sunt liderii al zi ai ierarhiei Grupei 2 din cadrul Ligii 1. Cum adversara din aceasta seara, de la 18.00,…

