- Constantin Dumitru – Plopeni Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia ca in fiecare sambata sa citeasca materiale „cu parfum de epoca” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic in judetul nostru. Astazi, continuam prezentarea lui Ion Radu, alias ”Cațaonu”,…

- Familia anunța cu profunda durere decesul celui ce a fost iubitul nostru soț, tata și bunic, Sandu Dinu, fost avocat și Președinte al Colegiului de Avocați Prahova. Slujba de inmormantare va avea loc sambata, 31 august 2019, ora 11:00, la cimitirul Bolovani din Ploiești.

- SGU a demarat actiunile de indepartare a vegetatiei Servicii de Gospodarire Urbana Ploiești SRL a anuntat, ieri, ca pentru a veni in intampinarea solicitarilor concesionarilor, s-a luat decizia intensificarii activitatilor de indepartare a vegetației crescuta in exces pe aleile cimitirelor aflate in…

- Doi tineri povestesc cu groaza cum au fost la un pas sa fie omorați pe strada cu sabii și cuțite de un grup de etnie rroma, chiar in fața blocului in care locuiesc! Doar norocul a facut ca fix atunci sa treaca pe acolo o patrula de poliție, iar cei doi sa scape cu viața. Au suferit, insa, rani grave…

- Elevii din Ploiești care provin din familii cu venituri sub 2.364 de lei net luna beneficiaza de transport public gratuit cu mijloacele Transport Calatori Express. Reprezentanții societații au anunțat ca, la inceputul noului an școlar, vor trece la actualizarea datelor, prin urmare școlarii trebuie…

- Haratau susține ca ”este o initiativa legislativa corecta, existenta in realitate, dar nepusa pana acum intr-un cadru legal, care, in cazul in care va fi adoptata, va rezolva multe dintre problemele sociale si materiale ale parintilor si bunicilor nostri”.In ciuda faptului ca PSD a retras…

- Luptatorul ploieștean Amansio Paraschiv a fost retinut pentru 24 de ore de catre politistii BCCO. Sportivul este acuzat ca a plasat pe piata bani falsi. Amansio Paraschiv a fost reținut dupa ce a fost acuzat de o prostituata ca ar fi platit-o cu bani falși, a notat ziarulincomod.ro. Sportivul ar fi…

- Sub 200 de locuri de munca vacante in județ pentru saptamana viitoare. AJOFM Satu Mare ofera 177 posibilitați de angajare pentru cei aflați in cautarea unui loc de munca. La mare cautare sunt ucenicii, casierii, agenții de securitate și manipulanții de marfuri. Structura pe meserii : MESERIA Locuri…