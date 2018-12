Stiri pe aceeasi tema

- Violeta Stoica Organizate in Ploiești, pentru prima data, cel puțin in ultimii ani, in Piața Victoriei nr. 1, chiar in fața Catedralei Sf. Ioan, manifestarile dedicate Zilei Naționale a Romaniei au adunat laolalta, sambata, in jurul orei 12.00, circa 10.000 de ploieșteni și de prahoveni. Insa, chiar…

- Ploiestenii care au mers, sambata, sa asiste la parada militara care fusese programata pentru ora 13:00 au constatat ca au ratat evenimentul, pentru ca organizatorii au devansat ora, fara sa anunte acest lucru. Primarul orasului spune ca decizia de a organiza parada inaintea orei stabilite apartine…

- Cu prilejul sarbatoririi Zilei Naționale a Romaniei, pe Esplanada Casei de Cultura Suceava, platoul din fața Palatului Administrativ, respectiv strada Ștefan cel Mare se vor desfașura ceremonii militare și religioase.Pentru asigurarea masurilor de ordine in data de 01.12.2018 – Ziua Naționala ...

- Ploiestenii care au mers, sambata, sa asiste la parada militara care fusese programata pentru ora 13:00 au constatat ca au ratat evenimentul, pentru ca organizatorii au devansat ora, fara sa anunte acest lucru. Primarul orasului spune ca decizia de a organiza parada inaintea orei stabilite apartine…

- Consiliul Judetean Prahova, institutia care detine Palatul Administrativ, le pregateste o surpriza ploiestenilor in aceasta iarna. Autoritatile judetene au cumparat un aparat modern pentru proiectii, pe care il vor pune in functiune in premiera de Ziua Nationala. Aparatura va ramane in functiune…

- A intampina un oaspete cu paine și sare, nu este egal, din pacate, in perioada aceasta, cu a-i oferi un loc de parcare cat mai aproape de zona evenimentelor. Organizatorii solicita celor care doresc sa participe la aniversarea Centenarului la Alba Iulia sa țina cont de capacitatea limitata de stocare…

- N. D. Ploiestenii si prahovenii care vor sa admire cum se vede toamna prin ochii artiștilor plastici, cum se vad copacii si frunzele lor in anotimpul in care natura este cel mai desavarsit pictor, sunt invitati, astazi, la o expoziție frumos in adevaratul sens al cuvantului. La ora 17.00, Uniunea Artistilor…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici sustine ca mediul de afaceri este „pro” modificarilor pe care planuieste sa le aduca la legea insolventei, „sensibil iritati” fiind cei care isi pierd anumite influente.