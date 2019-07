Ploi torenţiale. Ordin de evacuare pentru zeci de mii de rezidenţi. Zona vizată Autoritatile au emis duminica un ordin de evacuare pentru zeci de mii de rezidenti din vestul Japoniei, dupa ce ploi torentiale s-au abatut asupra regiunii, informeaza DPA. Meteorologii au avertizat asupra riscului producerii de alunecari de teren si de inundatii pe insula Kyushu si in regiunea Chugoku (insula Honshu), in conditiile in care taifunul Danas, care traverseaza Peninsula Coreeana, a adus ploi record intr-o parte a vestului Japoniei. Autoritatile au emis un ordin de evacuare



au emis unde evacuare Circa 300 de milimetri de precipitatii au fost inregistrati in orasele Tosu si Kurume de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

