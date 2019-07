Ploi torenţiale în Japonia: Ordin de evacuare pentru un milion de persoane Autoritatile japoneze au emis miercuri un ordin de evacuare pentru peste un milion de persoane din prefecturile Kagoshima si Miyazaki (sud-vest) in urma ploilor abundente care afecteaza in ultimele zile aceasta regiune si care se vor intensifica in urmatoarele ore, relateaza EFE.



Prefectura Kagoshima este situata intr-un golf din sudul insulei Kyushu.



In unele parti ale insulei au ajuns sa cada pana la 900 de milimetri de apa pe metru patrat de la sfarsitul saptamanii trecute, iar in orasul Kagoshima a fost emis ordin de evacuare pentru totalitatea celor 590.000 de locuitori.

