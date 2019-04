Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au anuntat pentru urmatoarele zile temperaturi in scadere, instabilitate atmosferica si vant puternic in majoritatea zonelor tarii. De 1 Mai, vantul puternic va pune stapanire pe sudul Romaniei, ati

- Nu doar in vestul țarii, ci in intreaga țara vremea se va strica de Paște. Timp de mai bine de o zi vor fi intalnite momente de instabilitate atmosferica. De astazi, 27 aprilie, de la ora 14.00, pana maine, 28 aprilie, la ora 18.00, sunt așteptate ploi torențiale, descarcari electrice, intensificari…

- Meteorologii anunța ca weekendul acesta va fi unul cald in regiunile intracarpatice și cu temperaturi normale in restul țarii. De luni insa, in majoritatea regiunilor, și in Capitala, iși vor face apariția precipitațiile.„Sambata va fi vreme calda in regiuinile intracarpatice și normala in…

- Meteorologii vin cu vești proaste pentru urmatoarele zile, cand natura schimba radical foaia, temperaturile scad, iar ninsorile iși vor face din nou apariția! Daca in weekend temperaturile au atins chiar și 20 de grade Celsius, se pare ca de luni vremea se schimba dramatic, meteorologii anunța ploi…

- Meteorologii anunța o vreme in general frumoasa sambata și duminica in cea mai mare parte a țarii, cu temperaturi mai ridicate decat normalul acestei perioade, ce pot atinge 20 de grade Celsius. Luni și marți, temperaturile vor scadea, revenind la normalul pentru ultima decada a lunii martie.Vezi…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de vant pentru toata tara. Atentionarea va intra in vigoare maine, 10 martie. Pe arii extinse se prevad intensificari ale vantului nord-vestiс in rafale de pina la 50-70 km/h.

- ANM a emis o prognoza meteo speciala pentru Municipiul București. Meteorologii anunța vreme deosebit de rece și vantoasa. Iarna va pune stapanire pe Capitala, iar bucureștenii vor avea parte de vreme rea, cu ninsori și vant puternic. Conform ANM , intensitatea fenomenelor meteo extreme va fi ridicata.…

- ANM a emis o atentionare de cod galben de vreme severa pentru majoritatea judetelor tarii, incepand de vineri. Meteorologii anunta ninsori, ploie si vant ... The post Cod galben de vreme severa in majoritatea tarii, de vineri. Meteorologii anunta ninsori, ploi si vant puternic appeared first on Renasterea…