- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de intensificari ale vantului si precipitatii sub forma de ninsoare si de ploaie, valabila pana duminica seara, la nivelul intregii tari, informeaza AGERPRES . Potrivit meteorologilor, intervalul de valabilitate a informarii este…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta dimineata o avertizare nowcasting. Potrivit meteorologilor, este cod galben de ceata in mai multe judete din tara. De asemenea, astazi se imprastie norii, dar se face mai frig. Specialistii au spus ca vom avea maxime de la minus 5, la 4…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avrtizarea de Cod galben de vreme rea, valabila in intervalul 21 ianuarie, ora 16.00 ndash; 22 ianuarie, ora 22.00. In acest interval sunt vizate urmatoarele fenomene: precipitatii moderate cantitativ mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, intensificari…

- Meteoroogii de la ANM au emis o noua serie de avertismente de vreme rea pentru 12 județe din țara.Iata ce transmit meteorologii:COD GALBENInterval de valabilitate: 19 ianuarie, ora 01 - 19 ianuarie, ora 15Fenomene vizate: intensificari ale vântului, precipitații…

- Administrația Naționala de Meteorologie aemis un avertisment de COD GALBEN, valabil și pentru zona județului Cluj, in care atrage atenția asupra apariției unor fenomene care vizeaza precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori; intensificari ale vantului. Read More...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis miercuri o atenționare de fenomene extreme in mare parte din țara. COD GALBEN de precipitații insemnate cantitativ, predominant ninsori și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22. Astfel, in intervalul menționat…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare de Cod Galben de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului, pentru intervalul 16 ianuarie, ora 12.00 – 17 ianuarie, ora 20.00. In intervalul menționat precipitațiile ...

- Administratia Nationala de Meteoprologie a emis, astazi, o atentionare de COD GALBEN care anunta ninsoare, lapovita si polei. Vezi care sunt cele mai afectate zone. Astazi a fost emis COD GALBEN, conform ANM. Temperaturile scazute isi vor intra puternic in drepturi, iar fenomanele precum ninsoarea si…

- Meteorologii anunta vreme urata pentru in mai multe judete din tara. Sunt asteptate precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei și intensificari ale vantului. De la ora 17.00 intra in vigoare un cod galben de vreme rea. Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti un cod galben…

- Potrivit informarii transmise de Administratia Nationala de Meteorologie, in noaptea de luni spre marti si in primele ore ale zilei de marti, pe arii relativ extinse in sudul si sud-estul teritoriului va ninge in general slab cantitativ. Pe litoral vor fi posibile si precipitatii mixte si polei. Din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de intensificari temporare ale vantului, precipitații sub forma ninsoare la munte, in intervalul 12 ianuarie, ora 22:00 – 14 ianuarie, ora 16:00. Astfel, informarea meteo intra in vigoare astazi (12 ianuarie) la ora 22:00 și este…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit codul galben de vant si ninsori, duminica, pentru cinci judete din tara si a emis aceeasi avertizare pentru inca un judet. Este cod galben de vant si ninsori pana la ora 17 in zonele de munte din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2:00 – 24 decembrie, ora 22:00, temporar,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori si viscol la munte, respectiv precipitatii mixte si polei in restul regiunilor, valabila pana in seara Ajunului de Craciun. Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 decembrie, ora 2:00 - 24 decembrie, ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo privind apariția unor fenomene de intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Read More...

- Administratia Nationala de Meteorologie atentioneaza ca de sambata, 23 decembrie, ora 2 pana duminica, 24 decembrie, ora 22 vor fi intensificari ale vantului și ninsori viscolite in zona montana inalta, precipitații mixte și polei. Din a doua parte a nopții de vineri spre sambata (22/23 decembrie) pana…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa care va ramane valabila pana de Craciun. Meteorologii se aștepta la intensificari ale vantului, ninsori viscolite, precipitații mixte și depuneri de polei. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme severa…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteo de intensificari ale vântul și ninsori viscolite în zona montana înalta, precipitații mixte și polei, pentru perioada 23 decembrie, ora 02 - 24 decembrie, ora 22. Din a doua parte a nopții de vineri spre sâmbata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ieri o informare de ninsori moderate cantitativ la munte, precipitatii mixte in sud si est, intensificari ale vantului in est si sud est, valabila pana astazi la ora 15.00In acest timp in estul Transilvaniei si in centrul si sudul Moldovei vor fi precipitatii…

- Potrivit informarii emise de Administratia Nationala de Meteorologie, în intervalul duminica ora 13.00 - luni ora 15.00, va ninge în general moderat cantitativ în Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada, iar în estul Transilvaniei si în…

- Meteorologii au transmis o informare de ninsori in zonele de munte, precipitatii mixte in sud si est si intensificari ale vantului in est si sud-est, valabila de duminica, ora 13.00, pana luni la ora 15.00. Racirea vremii va continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara. Potrivit…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ninsori moderate cantitativ la munte si intensificari ale vantului in regiunile sud-estice, valabila duminica, pana la ora 20:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul mentionat la munte va ninge, in general moderat cantitativ…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o atentionare meteo de ninsori moderate cantitativ la munte, intensificari ale vantului in regiunile sud-estice. Conform prognozei,...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi, vant și ninsori viscolite. Trebuie stiut faptul ca avertismentul de cod galben este valabil de pana sambata, 16 decembrie, ora 14.00. In acest interval se vor produce urmatoarele fenomene: ploi insemnate cantitativ, intensificari…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi, vant și ninsori viscolite. Trebuie stiut faptul ca avertismentul de cod galben este valabil de ASTAZI, 15 decembrie, ora 18.00, pana sambata, 16 decembrie, ora 14.00.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si ninsori viscolite in zona inalta de munte, valabila din aceasta seara in 15 judete din nord-vest, centru si sud-vest. Conform prognozei, in intervalul 15…

- ANM anunta cod galben de ploi insemnate cantitativ, intensificari ale vantului, ninsori viscolite in zona inalta de munte pentru judetul Maramures, in intervalul 15 decembrie, ora 18.00 – 16 decembrie, ora 14.00. In intervalul mentionat aria ploilor se va extinde in regiunile vestice, nord-vestice si…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteo de vreme rea in toata tara. Va bate vantul si va fi viscol, iar arii intinse din tara vor fi afectate de lapovita si chiar ninsoare. Fenomene vizate: intensificari ale vantului și transport de zapada in zona montana inalta, precipitații…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit, duminica, atentionarea de vreme rea, cu vant puternic si ninsori viscolite, mai ales in zona montana, pana luni, la ora 12. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, vantul va continua sa prezinte intensificari la munte,…

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Potrivit surselor citate, de la Aeroportul Otopeni premierul a mers la sediul Ministerului Afacerilor Interne la o discuție cu conducerea MAI, pentru a vedea daca "autoritațile, prefecții sunt pregatiți pentru iarna". Citeste si: Informare meteo actualizata. Meteorologii au emis o noua ATENTIONARE…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o informare meteorologica de vant, ninsori și precipitații mixte, valabila in majoritatea regiunilor. Prima informare a intrat in vigoare sambata la ora 11.00 și este valabila pana duminica la ora 20.00. In acest interval se vor inregistra,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a instituit un cod galben in toate zonele de munte, valabil in intervalul 09 decembrie, ora 15 – 10 decembrie, ora 16. Va fi afectata zona de vest a județului Alba. Fenomenele vizate sunt intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și strat de zapada…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis sambata o atenționare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului și ninsori insemnate cantitativ pentru zona de munte și o alta de intensificari ale vantului pentru zone din Oltenia, Muntenia și Dobrogea, și a actualizat informarea emisa vineri.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ pentru zona de munte si o alta de in...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare meteo de ninsori și viscol in zona montana, respectiv de precipitații mixte și intensificari ale vantului, in restul regiunilor, valabila incepand de sambata dimineața.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua informari meteorologice valabile de sambata, ora 13.00, pana duminica, ora 23.00. Sunt anuntate ninsori si intensificari ale vantului in nordul Moldovei si la munte, precum si ploi insemnate cantitativ in sud-estul tarii.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua informari meteorologice valabile de sambata, ora 13.00, pana duminica, ora 23.00. Sunt anuntate ninsori si intensificari ale vantului in nordul Moldovei si la munte, precum si ploi insemnate cantitativ in sud-estul tarii.

- In cursul noptii de sambata spre duminica, in Dobrogea si jumatatea estica a Munteniei va ploua, iar cantitatile de apa vor depasi local 20…25 l/mp si izolat 35 l/mp, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), scrie Businessmagazin.ro. Incepand din dimineata ...

- Meteorologii au emis in urma cu scurt timp noi avertizari. Specialistii ANM spun ca incepand cu aceasta noapte, aproape jumatate din tara se va confrunta cu ploi, ninsori si viscol . In acest sens, Administratia Nationala de Meteorologie a emis si un cod galben ce vizeaza Carpatii Meridionali si Orientali,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben pentru județul nostru care intra in vigoare astazi, 30 noiembrie, la ora 11, și va fi valabil pana la ora 17.00. Potrivit datelor ANM in județele Bihor, Timiș și Arad se așteapta intensificari ale vantului, care la rafala vor atinge și depași…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteo de ninsori abundente, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului, valabila pana marti, la ora 16:00. Potrivit meteorologilor, in zona de munte a județelor Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița și Argeș vor…

- Din aceasta seara de la ora 20.00 și pana maine (marți, 28 noiembrie) la ora 16.00, județul Prahova se afla sub incidența unui cod galben de ploi, pentru zona joasa și cod portocaliu de ninsori și viscol, pentru zona de munte. Administrația Naționala de Meteorologie avertizeaza ca vor fi ploi, respectiv…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi pentru zona joasa a județului Prahova, respectiv portocaliu de ninsori și viscol pentru zona de munte, pentru intervalul 27 Noiembrie ora 20:00 - 28 Noiembrie ora 16:00. Fenomene vizate: ploi abundente in zona joasa, respectiv ninsori…

- Avand in vedere avertizarea meteorologica COD PORTOCALIU emisa de Administrația Naționala de Meteorologie pentru intervalul 27.11.2017/ora 20:00 – 28.11.2017/ora 16:00, sunt prognozate intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ și viscol puternic, sub a caror incidența se va regasi și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ploi pentru zona joasa a județului Prahova, respectiv portocaliu de ninsori și viscol pentru zona de munte, pentru intervalul 27 Noiembrie ora 20:00 – 28 Noiembrie ora 16:00. Fenomene vizate: ploi abundente in zona joasa, respectiv ninsori…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de ninsori, lapovița si vant puternic pentru zonele montane, valabila de marti, 21 noiembrie, de la ora 3.00, pana miercuri, 22 noiembrie, la ora 18.00. Sunt prognozate ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 20 noiembrie, o informare meteo de ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului la munte, lapovița și ninsori in nord-vest și centrul țarii, valabila de marți, ora 3:00, pana miercuri, la ora 18:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o informare meteo de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului la munte, lapovita si ninsori in nord-vest si centrul tarii,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni o informare meteo de ninsori moderate cantitativ si intensificari ale vantului la munte, lapovita si ninsori in nord-vest si centrul tarii, valabila de marti, ora 3:00, pana miercuri, ora 18:00.