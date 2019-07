Ploi musonice în India - 18 morţi în urma prăbuşirii unui zid în Mumbai Prabusirea unui zid in urma ploilor torentiale a provocat marti cel putin 18 decese in capitala economica a Indiei, Mumbai, paralizata de precipitatii musonice, potrivit unui nou bilant oficial, citat de AFP. Un zid din apropierea unui cartier saracacios s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 2:00 (20:30 GMT, luni), peste unii dintre locuitori provocand totodata zeci de raniti. In ciuda ploii torentiale, echipele de salvare au depus eforturi pentru gasirea unor supravietuitori sub daramaturi. Un martor aflat la fata locului a declarat pentru postul de televiziune NDTV ca a vazut… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

