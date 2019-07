Ploi musonice în India: 15 morţi în urma prăbuşirii unui zid Zidul s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 02:00 (20:30 GMT, luni), a declarat pentru AFP, Tanaji Kamble, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta din Mumbai. Mumbai, al doilea oras ca marime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori, s-a aflat marti pentru a doua zi consecutiva sub impactul unor ploilor diluviene. Activitatea in oras este aproape paralizata. Autoritatile au declarat libera ziua de marti si au lansat un apel rezidentilor, cerandu-le sa ramana in casele lor. Scolile si liceele au fost inchise, iar zborurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din India au anunțat, luni, ca in jur de 15 oameni și-au pierdut viața și alți 35 au fost raniți in timpul unui eveniment religios care a avut loc duminica seara pe terenul unei scoli in districtul Barmer din statul Rajasthan. Peste 1.000 de persoane se adunasera pentru a participa la evenimentul…

- Cel puțin zece persoane au murit dupa ce o cladire aflata în renovare s-a prabușit joi în centrul orașului chinez Shanghai, potrivit bilanțului actualizat anunțat vineri de autoritațile chineze, informeaza Mediafax, citând site-ul postului Al Jazeera. Cel mai recent anunț al…

- Atacurile au avut ca tinta trei biserici, pline cu ocazia slujbei de Paste si trei hoteluri de lux din capitala Colombo. ISIS a informat ca a vizat „cetateni ai aliantei de militanti (coalitia anti-ISIS coordonata de SUA) si crestinii din Sri Lanka”, prin agentia sa Amaq. Nu a oferit…

- Sute de mii de persoane au ramas fara locuinte dupa sosirea ciclonului Fani in estul Indiei, unde vanturile au atins viteze de aproximativ 200 de kilometri pe ora, au smuls acoperisuri si au distrus linii electrice si de telecomunicatii, au anuntat duminica autoritatile indiene, citate de Reuters,…

- Ciclonul Fani, care a lovit coasta de est a Indiei cu rafale de peste 200 de km/h, se indreapta spre Calcutta si cei patru milioane si jumatate de locuitori ai sai. Apoi va lovi tara vecina, Bangladesh, dar cu o intensitate mai mica. Autoritatile de acolo au pregatit mii de adaposturi in asteptarea…

- Ciclonul Fani, care a lovit coasta de est a Indiei cu rafale de peste 200 de km/h, se indreapta spre Calcutta si cei patru milioane si jumatate de locuitori ai sai. Apoi va lovi tara vecina, Bangladesh, dar cu o intensitate mai mica. Autoritatile de acolo au pregatit mii de adaposturi in asteptarea…

- Puternicul ciclon Fani a atins zona de uscat in estul Indiei, vineri, la 08:00 ora locala (02:30 GMT), au anuntat serviciile indiene de meteorologie. "Am inregistrat vanturi care au atins 175-180 km/h (...)", a indicat un reprezentant al serviciilor meteorologice din statul Odisha, H.R. Biswas. Autoritatile…

- Puternicul ciclon Fani a atins zona de uscat in estul Indiei, vineri, la 08:00 ora locala (02:30 GMT), au anuntat serviciile indiene de meteorologie citate de AFP. "Am inregistrat vanturi care au atins 175-180 km/h (...)", a indicat pentru AFP un reprezentant al serviciilor meteorologice din statul…