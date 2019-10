Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca marti va avea loc o greva a Societatii Nationale a Cailor Ferate Franceze (SNCF). MAE a transmis un avertisment si referitor la Grecia. Potrivit MAE, vor fi perturbari…

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE transmis AGERPRES, sunt semnalate perturbari importante de circulatie atat in Paris, cat si in regiunea pariziana. "Greva se va incheia sambata, 14 septembrie 2019, ora 07,00 (ora locala a Frantei). RATP recomanda calatorilor sa reduca la maximum…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, incepand cu seara zilei de 12 septembrie 2019, are loc o greva a Regiei Autonome a Transportului Parizian (RATP), context in care sunt semnalate perturbari importante…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau care doresc sa calatoreasca in Spania cu avionul ca, pe 8 si 9 septembrie, activitatea pe Aeroportul Loiu din Bilbao va fi afectata din cauza grevei personalului de la sol al companiei Iberia. Cetatenilor…

- MAE arata ca, in Republica Elena, Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca se mentine riscul ridicat al incendiilor de vegetatie (grad 4 din 5) pentru 31 august, pe fondul temperaturilor ridicate si al intensificarilor de vant, in urmatoarele zone: Attica, Grecia Centrala, Argolida,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista si se mentine riscul ridicat al incendiilor de vegetatie (grad 4 din 5) pentru data de 26 august, pe fondul temperaturilor…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis sambata de MAE AGERPRES, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +302106728879 si cel al oficiului consular la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a anuntat ca exista un risc ridicat de incendii de vegetatie (grad 4 din 5) pentru luni, pe fondul temperaturilor ridicate, pentru mai…