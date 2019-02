Ploi diluviene în Rio de Janeiro - Cinci oameni au murit Cel putin cinci persoane au murit in urma ploilor torentiale si a vanturilor violente care s-au abatut asupra orasului Rio de Janeiro si au inundat numeroase cartiere in noaptea de miercuri spre joi, a anuntat primarul metropolei braziliene, citat de AFP.



"Pentru moment, am inregistrat cinci morti, insa bilantul ar putea creste la sase", a declarat joi dimineata primarul Marcello Crivella, care a decretat "stare de criza" - cel mai ridicat nivel de alerta - si un doliu oficial de trei zile in acest oras cu peste 6,3 milioane de locuitori.



"Peste 60 de copaci au fost dezradacinati.

Sursa articol: agerpres.ro

