- Maine, in toata tara sunt prognozate ploi cu descarcari electrice. La Briceni si Soroca termometrele vor indica 20 de grade Celsius, la Balti se vor inregistra 21 de grade, iar la Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol vor fi pana la 23 de grade Celsius.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare pentru vreme rea, valabil in mai multe județe din țara, printre care și Alba. Interval de valabilitate al avertizarii este 22 mai, ora 12 – 23 mai, ora 22. Meteorologii vor actualiza mesajele catre populație prin avertizari de vreme severa…

- Meteorologii au emis duminica o informare prin care anunta ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina in toata tara, pana miercuri dimineata. Vremea se va raci, iar la munte va ninge si va fi viscol. Incepand de duminica de la ora 15.00 pana miercuri la ora 9.00, in cea mai…

- Vreme instabila in Banat și in cea mai mare parte a țarii. Timp de aproape trei zile, de astazi, 5 mai, de la ora 15.00, și pana miercuri, 8 mai, la ora 9.00, sunt așteptate perioade cu instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a țarii. Vor fi ploi torențiale, frecvente descarcari electrice, vijelii…

- Meteorologii anunțat ca incepand de luni, 29 aprilie, se va inregistra o scadere a temperaturilor și instabilitate in cea mai mare parte a țarii. Luni, 29 apililie, cerul va fi variabil cu innorari temporare si ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice, pe arii restranse cu precadere…

- Vremea se va mentine in general inchisa si temporar vor fi ploi, ce vor avea si caracter de aversa, posibil insotite pe arii restranse de descarcari electrice, informeaza ANM. IN BUCURESTI La noapte, cerul va fi temporar noros si trecator va mai ploua. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura minima…

- Ploile se vor inmulti si se vor intensifica pe parcursul zilei de joi, iar in sud-vestul tarii, cantitatile de apa vor trece, izolat, chiar si de 40 l/mp. Vor fi averse insotite de fenomene electrice, iar la altitudini mari vor fi si ninsori. Vantul se va intesifica trecator in sud-estul si in nord-vestul…

- Vom avea parte de o saptamana ploioasa. Meteorologii anunta ca astazi vor cadea precipitatii pe intreg teritoriul tarii, iar maine doar la nord. Ploile revin de miercuri in toate raioanele si se mentin pana duminica.