Stiri pe aceeasi tema

- Ploile si vantul puternic au produs efecte negative in treisprezece judete si in municipiul Bucuresti, pompierii intervenind pentru degajarea a zeci de copaci cazuti, dar si pentru inlaturarea unor elemente desprinse de pe acoperisuri. Nu s-au inregistrat victime, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului…

- Ploile abundente si rafalele puternice de vant au creat probleme in comunele Rodna si Telciu din judetul Bistrita-Nasaud, fiind raportate inundatii si copaci cazuti, potrivit informatiilor furnizate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), scrie Agerpres. Luni dimineata, un copac…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Peru ca, din cauza cantitatilor masive de precipitatii inregistrate in ultimele zile, Guvernul Republicii Peru a decretat stare de urgenta pe o perioada de 60 de zile in regiunile Arequipa…

- Patru membri ai aceleiasi familii si-au pierdut viata în urma unei viituri produse în insula Creta, din Grecia, au anuntat luni echipele de interventie dupa ce trupurile au fost recuperate, potrivit DPA.

- Patru persoane au fost date disparute, duminica dimineata, pe insula Creta din Grecia, iar o operatiune de cautare si salvare este in desfasurare dupa ce mai multe regiuni au fost inundate in urma ploilor...

- Iarna continua sa dea batai de cap oamenilor din Rusia. Un ciclon atlantic a adus in centrul tarii vant puternic si ninsori abundente. In Moscova a fost deja emisa stare de urgenta, intrucat ninsoarea nu conteneste de aseara.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) al judetului Dolj a adoptat astazi, in unanimitate, o Hotarare privind constatarea unei stari de urgenta creata de modul de gestionare a deseurilor pe teritoriul judetului Dolj, pornind de la situatia existenta in ...