Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, in municipiul Deva, 12 gospodarii, din zonele Horia si Grigorescu, au avut apa in beciuri, in orasul Simeria au fost inundate zece gospodarii, iar in comuna Baita, trei gospodarii.

Patru masini au ramas blocate pe o portiune din DN 7 - soseaua de centura a municipiului Deva, din cauza apei si aluviunilor ajunse pe carosabil. Traficul rutier a fost deviat, in cursul noptii, prin oras, luni dimineata situatia revenind la normal.

Nu au fost inregistrate victime omenesti, potrivit pompierilor. Mai multe echipaje…