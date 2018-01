Stiri pe aceeasi tema

- In legatura cu executarea lucrarilor planificate de catre Compania „Gas Natural Fenosa”, pe data de 24 ianuarie 2018, in intervalul orar 13:00-18:00, este posibila deconectarea energiei electrice, proces ce va conduce la sistarea alimentarii cu apa din strada: str. Drumul Viilor, 26-30 inclusiv cu fractii.​…

- Noul director general al Carrefour, Alexandre Bompard, a prezentat marti noul sau plan strategic de relansare a activitatii, ce prevede reducerea costurilor, mii de concedieri si majorarea investitiilor în comertul electronic, pe fondul concurentei venite de la Amazon, dar si noi parteneriate…

- Lidia Ceban Pentru prima data dupa mai multi ani, Consiliul Municipal Chișinau (CMC) a adoptat la timp, in lectura finala, bugetul capitalei pentru anul 2018. O alta diferența principiala dintre actualul document și bugetele din anii trecuți este faptul ca acesta este intocmit suficient de detaliat…

- Actualizare (14.00): Cea mai complicata situație în municipiul Chișinau se înregistreaza pe strada Bacioii Noi. Chiar daca strada nu a fost blocata, în zona se circula cu dificultate. În municipiu au fost raportate 28 de cazuri de defecțiuni la sistemul de iluminat…

- Autoritațile municipale informeaza ca strazile in panta din Chișinau au fost inchise pentru circulația transportului din cauza gheții și a zapezii care se depune. Este vorba despre strazile: Ganea, Timiș, Poștei, Vadul Lui Voda, Paris, Podul Inalt, Caușeni și stradela Uzinelor. Transportul public in…

- Strazile din capitala sunt practicabile pentru transport, iar autoritațile curața și trotuarele, și curțile blocurilor. Informația a fost anunțata de primarul general interimar din Chișinau, Silvia Radu. Potrivit ei, autoritațile au sporit efectivul muncitorilor și numarul de autospeciale pentru…

- Iarna capricioasa le pune mari probleme locuitorilor din Arad. Dupa mai bine de 12 ore de ploaie torențiala, orașul s-a transformat intr-o veritabila piscina urbana. Din cauza canalizarii deficitare mai multe cartiere au fost inundate.

- Prima zapada a dat complet peste cap traficul din oras. Pe arterele principale traficul a devenit unul de cosmar, si asta pentru ca s-au format ambuteiaje care au pus serios la incercare nervii soferilor. Participantii la trafic spun ca nu au putut circula pentru ca pe carosabil s-a format polei. De…

- MAE avertizeaza cetațenii care doresc sa calatoreasca sau se afla pe teritoriul Franței ca pana la finalul lunii ianuarie, țara va ramane in stare de alerta din cauza epidemiei de gripa. MAE a emis o avertizare de calatorie pentru Franța. Autoritațile din Hexagon au anunțat ca țara va menține starea…

- Autoritațile din Malaezia au semnat miercuri un acord cu o firma americana specializata in explorare marina. Compania poate obține pana la 50 de milioane de dolari daca va gasi resturile avionului MH370 al Malaysia Airlines, intr-o noua zona de cautare aflata in sudul Oceanului Indian.

- La Arad, orice este posibil. Aradenii s-au revoltat pe Facebook ca una din inventiile echipei liberale de la conducerea Primariei si Consiliului Judetean, institutii in subordinea carora se afla Compania de Apa a instituit taxa pe… apa de ploaie. Dupa ce au crescut taxele si impozitele locale, acum…

- Nordul Frantei este afectat de o furtuna puternica, iar aproximativ 200.000 de locuinte au ramas, miercuri, fara electricitate, dupa ce vantul a atins viteze de 200 de kilometri pe ora, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Compania de energie electrica Enedis a precizat ca…

- Dupa ani in șir de seceta, israelienii au participat la o rugaciune naționala pentru ploaie. Autoritațile recunosc ca au ajuns la limita puterilor omenești pentru a combate fenomenul, așa ca și-au indreptat ochii spre Cer.

- Directorul de vanzari al diviziei de smartphone-uri a Huawei Technologies din China, Teng Hongfei , a fost arestat sub suspiciunea de luare de mita, iar politia efectueaza o investigatie, a anuntat al treilea mare producator de smartphone-uri din lume, transmite Reuters. Huawei a devansat in ultimii…

- Politia australiana cauta proprietarul unui crocodil mic vazut pe strazile din Melbourne in ziua de Craciun. Locuitorii care isi faceau plimbarea de seara au dat peste reptila intr-o suburbia a orasului, scrie BBCNews in pagina electronica

- Autoritațile judiciare, forțele de ordine și serviciile de informații din Romania au realizat 54 de cereri care au vizat 78 de conturi de Facebook, dintre 4 in regim de urgența, in perioada ianuarie – iunie a acestui an, potrivit raportului privind transparența publicat de catre gigantul american .…

- S-au scurs mai bine de 24 de ore în agonie pentru un cal abandonat pe un câmp din Constanța. Batut, lasat fara o sursa de apa și de hrana, bietul animal a așteptat mai bine de o zi ca vreunei autoritați sa i se faca mila de el și sa-l salveze. Nu doar ca nu s-a întâmplat…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici, in data de 13 decembrie 2017, pe strazile Remus si Ion Creanga din Craiova, in intervalul orar 9.00 – 12.00. Compania precizeaza ca efectueaza lucrari programate ...

- Sute de mii de oameni s-au adunat pe strazile din Paris, sambata dimineața, pentru a-și lua ramas bun de la starul francez Johnny Hallyday, care a murit saptamana aceasta la varsta de 74 de ani, scrie BBC News.

- Locuitorii mai multor strazi din Capitala au ramas și astazi fara caldura in apartamente, asta dupa ce o conducta cu apa tehnica fierbinte de pe strada Vadul Lui Voda s-a spart ieri, 7 decembrie. „Am lichidat mai multe scurgeri. A fost o ruptura foarte puternica pe rețeaua magistrala. Am lichidat trei…

- Vești bune pentru locuitorii din municipiul Motru! Autoritațile au anunțat ca taxele și impozitele locale nu vor suferi majorari de anul viitor. Primarul din Motru, Gigel Jianu admite faptul ca bugetul local ar putea avea de suferit din aceasta cauza, insa a anunțat ca taxele și impozitele locale nu…

- Autoritațile britanice au recomandat intituțiilor guvernamentalesa nu mai utilizeze programele anti-virus ale Kaspersky Lab, anunta Sky News. Compania rusa a subliniat ca interdicția este legata de riscurile potențiale, și nu de dovezi clare ale încalcarilor, scrie paginaderusia.ro Recomandarea…

- In aceasta dimineața, la ora 9, s-au implinit 24 de ore de cand o buna parte din locuitorii municipiului Dej nu au apa, ca urmare a unei avarii. ”Urmare a unor dificultați neprevazute in executarea lucrarilor de cuplare a unor rețele noi la rețeaua existenta, lucrari executate de firma Boccardo in zona…

- Autoritatile au trecut deja la evacuarea mai multor zone. Majoritatea cartierelor afectate sau amenintate sunt cartiere rezidentiale. Spre exemplu, locuitorii din Mandeville Canyon, unde locuiesc Gwyneth Paltrow si Ari Emmanuel, au fost anuntati in jurul orei locale 09.00 (ora 19.00, ora Romaniei)…

- Ministerul german de Externe a actualizat recomandarile de calatorie pentru Israel si Teritoriile palestiniene. "Din 6 decembrie 2017, ar putea avea loc demonstratii in Ierusalim, Cisiordania si Fasia Gaza. Nu se exclude posibilitatea unor confruntari violente", a transmis MAE de la Berlin.…

- Patru copii au fost gasiti fara supraveghere, pe strazile Capitalei, doar in ultimele zile. Acestia au virste intre doi si sapte ani. Trei au fost gasiti noaptea trecuta, iar cel de-al patrulea se afla la Institutul Mamei și Copilului de simbata. Politia investigheaza cazurile. Un baietel de patru…

- Interzicerea software-ului de securitate strain in SUA și Rusia a reaprins discuțiile despre activitațile FSB / KGB și NSA și despre backdoor-urile din software-urile de securitate. Expertul in securitate IT din Germania iși demonstreaza independența in cea mai recenta campanie. Increderea intre furnizori…

- Compania de Apa Oltenia a anuntat ca a fost nevoita sa sisteze furnizarea apei potabile in satul Floresti, comuna Tantareni, ca urmare a unei avarii produse in sistemul de alimentare cu apa. Astfel, apa va fi oprita pana maine la ...

- Obiectele de patrimoniu cultural contin numeroase enigme: de unde provin materialele din care au fost realizate? Care sunt secretele lor de fabricatie? Cum trebuie sa fie conservate si restaurate? Acceleratorul de particule Aglae, instalat in interiorul muzeului Luvru din Paris, este capabil sa ofere…

- PSG are un parcurs perfect in actualul sezon al Ligii Campionilor. Echipa lui Unai Emery a caștigat toate cele 5 partide jucate pana acum in competiție. In ultimul meci jucat, parizienii nu au avut mila de Celtic, impunandu-se pe Parc des Princes cu scorul de 7-1.

- Locuitorii din Sovata spun ca sunt terorizati de ursi in ultima perioada. Ultimul incident serios a avut loc acum doua zile, cand o femeia a fost efectiv alergata de un urs. Autoritatile locale spun ca au facut hartiile necesare pentru relocarea sau recoltarea ursilor, dar pana acum nu au primit raspuns.

- Locuitorii din Albinen, un mic sat din cantonul elvetian Valais, se vor pronunta prin vot in data de 30 noiembrie asupra unei propuneri privind acordarea unei prime familiilor care sunt dispuse sa vina si sa locuiasca acolo timp de cel putin un deceniu, informeaza publicatia The Independent.…

- De aproape sapte ani, la fiecare ploaie, se pomenesc cu apartamentele inundate. Locuitorii ultimului etaj al unui bloc din sectorul Botanica lupta cu morile de vant. Din cauza unei mansarde nefinisate, cladirea nu are acoperis.

- Ce-i poate aduce Clujului Moș Nicolae: titlul de oraș european al sportului Clujul și-a propus sa devina oraș european al sportului in 2018. O delegație a federației orașelor și capitalelor sportului a vizitat astazi municipiul și a ramas impresionata de ceea ce a gasit aici. Decizia finala se va lua…

- Cel puțin 15 oameni și-au pierdut viața in urma unor inundații puternice care au au avut loc in doua localitați din apropiere de Atena. Ploile torențiale au provocat un adevarat prapad, aducand șuvoaie de noroi. Situația este grava in Mandra, Nea Peramos și Megara, aflate la vest de capitala Greciei,…

- Prin aceasta achizitie, Damen isi va intari activitatile internationale de construire si reparare de nave. Compania olandeza detine in Romania santierul naval Galati. Autoritatile de concurenta din Romania au aprobat deja preconizata tranzactie. Mai mult, se desfasoara intalniri constructive cu Guvernul…

- Opel/Vauxhall iși va prezenta planurile de viitor joi, 9 noiembrie. Conferința de presa va fi transmisa in direct, prin streaming live la ora 9:15. Michael Lohscheller, CEO Opel/Vauxhall, va prezenta conținutul planurilor de viitor impreuna cu Carlos Tavares, președintele consiliului director al Grupului…

- Autoritatile din Franta sustin ca un asemenea jaf nu s-a mai comis de 50 de ani. Jurnalistii il numesc pe George Ploscaru "Hotul cu maini de aur". Romanul a intrat intr-un magazin celebru din Paris si le-a spus angajatilor ca este un evaluatorul unui om bogat si ca vrea sa vada doua inele…

- Compania aeriana olandeza KLM va imparți sloturile sale de zbor de pe aeroportul Schiphol (Amsterdam) cu compania aeriana de marfa ruseasca Air Bridge Cargo (ABC), dupa ce Moscova a amenințat ca va interzice olandezilor accesul in spațiul aerian al Rusiei. Autoritațile aviatice din Rusia și Olanda negociaza…

- Conform purtatorului de cuvant al ISU Prahova, trenul este in statia Gura Beliei, iar pana la aceasta ora au fost evacuate aproximativ 30 de persoane, inclusiv cele aflate in gara si personalul garii. Autoritatile au decis evacuarea populatiei din zona pe o raza de 800 de metri. In zona garii a fost…

- Abandonul cainilor pare sa fie sport national, iar la Campulung, intrecere tovaraseasca! Zi de zi, pe strazile municipiului apar caini. Locuitorii din zonele respective spun ca sunt noi. Un asemenea incident s-a inregistrat si zilele trecute in centrul Campulungului. Chiar in spatele Fiscului, la…

- Conform sursei citate, pe autostrada A3 Bucuresti – Ploiesti se circula in conditii de ploaie, iar in zona kilometrului 34, pe sensul de mers Ploiesti - Bucuresti, s-a acumulat apa pe carosabil, existand risc de acvaplanare. De asemenea, se circula in conditii de carosabil umed pe autostrada…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane avertizeaza ca sambata dimineata se circula in conditii de ploaie torentiala pe A2 Bucuresti-Constanta, iar in unele zone s-a acumulat apa pe sosea.

- Mai multe firme straine au facut o plangere in care critica un Ordin al ministrului Transporturilor, prin care este stabilita Romania ca loc de arbitraj al disputelor comerciale cu CNAIR - Compania de Drumuri și Autostrazi, in loc de instanțele arbitrale de la Paris.