- Laboratorul Tiangong-1 ar urma sa reintre in atmosfera intre sambata si luni, potrivit agentiei spatiale chineze. Agentia spatiala europeana (ESA) evoca o fereastra mai redusa, intre sambata 12,00 GMT si duminica dupa-amiaza. "Oamenii nu au niciun motiv de ingrijorare", a afirmat pe o retea sociala…

- Ploile din ultimele zile, topirea zapezii, scurgerile de pe versanti si revarsarile unor rauri au dus, marti, 27 martie, la inundarea a circa 100 de curti din 13 localitati din judetul Teleorman. Apa a intrat intr-o singura casa, in Nanov.

- Sute de oi ale unui cioban au fost gasite moarte, marți dimineața, intr-o localitate din Timiș. Animalele erau inchise, peste noapte intr-un saivan. Oamenii cred ca au fost atacate de animale salbatice.

- Autoritațile române au deconspirat recent o grupare criminala specializata în sustragerea banilor din bancomate, din care faceau parte și moldoveni. O investigație realizata de IMPACT TV arata ca în spatele gruparii, care activa cu succes în mai multe țari ale lumii, sta…

- Administratia Trump ar urma sa anunte pana vineri noi tarife pentru importurile din China, in valoare de pana la 60 de miliarde de dolari, in domeniul tehnologiei, telecomunicatiilor si proprietatii intelectuale, au anuntat doi oficiali sub protectia anonimatului. Pana la introducerea oficiala…

- Vladimir Putin a obtinut aproape 77% din voturile exprimate in alegerile prezidentiale de duminica, cel mai important scor pe care l-a inregistrat vreodata, potrivit rezultatelor definitive anuntate luni de Comisia Electorala Centrala. Opozitia, insa, vrea sa organizeze un miting la Moscova,…

- CFR Cluj si FCSB sunt echipele care propun cele mai bune atacuri, defensive, primii doi golgeteri, dar și cele mai mari sume investite in achizițiiAvem derby mare in Liga 1! CFR Cluj și FCSB, primele doua clasate, vor bifa inca o batalie in razboiul care aduce titlul de campioana. CFR Cluj este neinvinsa…

- Ploile de saptamana aceasta au inundat zeci de gospodarii din mai multe localitati argesene. Cu beciurile pline cu apa si gradinile transformate in balti, oamenii au cerut ajutorul pompierilor. Si autoritatile locale au fost luate prin surprindere, acolo unde sistemul de colectare a alelor pluviale…

- Anunțul a fost facut de astronomii de la agenția americana NASA, in urma cu cateva saptamani, scrie a1.ro. Astfel de furtuni se produc dupa ce in atmosfera Soarelui au loc explozii puternice, care pot opri comunicatiile satelitilor mai multe ore sau chiar sa distruga componente ale acestora.…

- Intuind beneficiile sale si considerandu-l un soi special de orez, in China antica orezul negru era consumat doar de nobili. Conform anumitor legende, insusi imparatul Chinei si favoritii sai il consumau. Astazi, orezul negru nu este atat de cunoscut in Europa precum orezul alb sau cel brun, insa gratie…

- Hunedoara va gazdui in acest an a XVIII-a editie a Campionatului mondial de fotbal in sala al politistilor. Este o initiativa indrazneata a WorldWide Indoor Soccer Police Association (WISPA) adoptata imediat de filiala Hunedoara. Proiectul va prinde viata in luna august cand peste 300 de oameni ai…

- Dr. Subhash Kak, un profesor de inginerie a computerelor de la Universitatea din Oklahoma, avertizeaza ca inteligenta artificala si robotii vor provoca o „epidemie” de sinucideri pe planeta noastra. Asta deoarece majoritatea oamenilor vor ramane fara locuri de munca, dupa ce vor fi inlocuiti cu masini…

- Cenzura continua in China, unde presedintele Xi Jinping a interzis folosirea literei „n”, dar si a mai multor cuvinte in mediul online. Autoritatile de la Beijing au interzis litera „n”, pentru ca in argoul chinez aceasta ar sugera o persoana care a facut ceva de nenumarate ori, iar…

- Chef la Interpol cu peste doua tone de produse moldovenești, toate de la o companie vinicola din Republica Moldova. Dupa ce presa germana a publicat un material despre petrecerea data de reprezentanții Moldovei la cea de-a 86-a Adunari Generale a Interpolului de la Beijing, in spațiul public au aparut…

- Autoritatile chineze au cerut o "pedeapsa severa" pentru un barbat acuzat ca a furat degetul mare de la una dintre mainile statuii unui razboinic de teracota, expusa in SUA, a indicat agentia de presa de stat din China. Statuia veche de 2.

- Bauturile fierbinți pot produce cancer esofagian. Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat de Agerpres . Asocierea dintre cancerul…

- Sectoarele de drum Criva – Balti (drumul national M5), cu o lungime de 133 de kilometri, si Balti – Floresti – Gura Camencii (drumul national R13), cu o lungime de 40 de kilometri, vor fi reparate. Autoritatile planifica in acest sens sa contracteze un credit de la ce la cea mai mare banca chineza –…

- Revolutia in domeniul tehnologiei spatiale a facilitat lansarea de catre firme private a unor sateliti comerciali care efectueaza o serie de misiuni in jurul Terrei, dar operatiunile de acest tip risca sa genereze implicatii pentru viata privata, comenteaza cotidianul Financial Times.

- O echipa de cercetatori a publicat un studiu in care arata cum ar putea fi distrusa civilizatia pe Pamant de o specie extraterestra ostila, fara ca macar aceasta sa ne viziteze. Cei doi autori spun ca aceasta ne-ar putea trimite un mesaj care include malware bazat pe inteligenta artificiala. Un malware…

- Autoritațile din Cape Town au decretat stare de catastrofa naturala din cauza secetei. Orașul, a doua cea mai mare aglomerare urbana din Africa de Sud, risca sa ramana fara apa potabila in ciuda precipitațiilor care au cazut la acest final de saptamana. Autoritațile din Cape Town au decretat stare de…

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.Asocierea dintre cancerul esofagian, consumul de alcool…

- Alexandru Sovu a fost dat in cautare internationala de catre autoritatile din Marea Britanie, dupa ce romanul a fost acuzat ca a proiectat si distribuit aparate (skimmere, n.r.) care pot fi copia ilegal datele de pe cardurile bancare cand sunt introduse in bancomate. Autoritatile l-au condamnat in absenta…

- O descoperire șocanta a fost facuta ieri dimineața in Argeș, la limita cu județul Brașov. Niște persoane care tranzitau zona, au observat in apropiere de Fundata, sub un pod, un cadavru. Imaginea șocanta i-a inspaimantat, și s-au gandit la cele mai sumbre ipoteze.Barbatul descoperit, sau ce…

- Contra sumei de peste 1 milion de lei Biroul de Arhitectura Strajan va proiecta amplasarea in teren a Ansamblului Memorial al Marii Uniri • Prețul, mai mare decat cel estimat inițial, ”din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate”. Autoritațile locale din Alba Iulia au facut primul…

- Autoritațile municipale au anunțat astazi, 22 ianuarie, ca a fost instalat un cort pentru persoanele fara domiciliu stabil. In concret, acesta este amplasat in preajma Centrului de gazduire si orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, din str. Haltei nr. 2, din Chișinau. {{266799}}Potrivit…

- Daca nu reusesc sa colonizeze alte planete, oamenii vor disparea, din cauza poluarii, suprapopularii, razboaielor si a lipsei hranei. Cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat ca avem doar 100 de ani la dispozitie pentru a colonia o alta planeta, altfel vom intra in declin ca specie. Altii…

- Un barbat de 26 de ani este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de uz de arma fara drept, lovire și alte violențe. Omul, angajat al CFR Deva, ar fi folosit arma cu scopul de a asigura paza la o garnitura de vagoane. Politistii deveni au fost sesizați la 112 cu privire la aceasta situație,…

- AUTOTURISM DAT IN URMARIRE DE AUTORITAȚILE DIN GERMANIA, GASIT DE POLIȚIȘTII VRANCENI Polițiștii din Vrancea au depistat un autoturism, care era dat in urmarire internaționala de autoritațile germane, dupa ce ar fi fost sustras. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data…

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida.

- Semifinala Eurovision: salina ca varianta de criza pentru Cluj Turda este de fapt o locație de rezerva pentru semifinala Eurovision deoarece Primaria Cluj-Napoca a refuzat sa o organizeze, conform site-ului local Info Arieș. “Autoritațile locale au lasat sa se înțeleaga faptul ca organizarea…

- Firmele de curierat din China au livrat 40 de miliarde de pachete anul trecut, in crestere cu 28% fata de 2016, arata estimarile publicate de autoritatea de reglementare a serviciului postal national. Cifra de afaceri in sectorul postal ar urma sa se situeze in 2017 la 976 de miliarde de yuani…

- Huawei urma sa anunte, la CES 2018, un parteneriat cu operatorul american AT&T pentru a vinde smartphone-uri prin intermediul acestuia pe piata din SUA. Totusi, potrivit unor informatii, compania telecom a renuntat la aceste planuri, in urma unor presupuse „presiuni politice”. Huawei a mai avut probleme…

- Autoritatile de reglementare din China si Coreea de Sud intaresc supravegherea tranzactiilor cu bitcoin si mineritul acesteia, in timp ce Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare a inceput la sfarsitul anului trecut sa controleze mai strict vanzarile acesteia, noteaza News.ro. Coinmarketcap.com…

- Autoritatile sportive chineze au anuntat luni suspendarea pe o perioada de doi ani, pentru dopaj, a patinatoarei de viteza Shi Xiaoxuan, care nu va putea participa astfel la Jocurile Olimpice de iarna programate luna viitoare la PyeongChang, informeaza AFP. Excluderea patinoatoarei de 21 de ani din…

- Liderii in tehnologie, antreprenorii și oamenii de știința din sectoarele in cerere sunt printre cei care pot candida. China și-a stabilit obiectivele pentru dezvoltarea economica și sociala și considera ca recrutarea experților din strainatate este esențiala pentru realizarea acestui obiectiv. Atunci…