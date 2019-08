Ploaie de campioni mondiali la Carei la Memorialul “Mircea Dohan”- Cupa NIRO Campionii mondiali Cristian Gațu, Ștefan Birtalan, Gabriel Kicsid, Radu Voina, Gheorghe Goran, Mihai Marinescu, Valentin Samungi precum și alte nume sonore din istoria handbalului romanesc vor onora cu prezența lor Memorialul ,,Mircea Dohan,, la handbal organizat de familia regretatului handbalist careian. Turneul internațional de handbal de la Carei crește an de an ca valoare și ca numar de participanți. In perioada 30 august – 05 septembrie 2019, in municipiul Carei, va avea loc cea de-a VIII-a ediție a Memorialului “Mircea Dohan”- Cupa NIRO, eveniment handbalistic realizat sub egida Federației… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

