Ploaia inghetata a facut ravagii Ploaia inghetata a ingreunat ramurile copacilor care s-au rupt si au cazut peste masini sau chiar peste oameni, atat in Capitala cat si in alte localitati. Numarul de urgenta 112 a fost suprasolicitat. Autoritatile au facut un apel fara precedent, solicitand oamenilor sa nu mai sune decat pentru situatii deosebite. Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de […] Ploaia inghetata a facut ravagii is a post from: Ziarul National

Stiri pe aceeasi tema

- Ploaia inghetata, zapada si vantul au produs efecte in 18 judete din intreaga tara si in municipiul Bucuresti. S-au degajat 1.752 copaci, 26 stalpi de electricitate si 80 cabluri electrice, fiind afectate 221 autoturisme. In plus, au fost deblocate mai multe autoturisme in care se aflau 52 de persoane.

- Ploaia inghetata care a cazut timp de trei zile peste Capitala a facut ravagii: sute de copaci au fost pusi la pamant, iar cablurile incarcate cu gheata au doborat stalpi de inalta tensiune. Doi oameni au fost striviti de arborii prabusiti.

- Ploaia inghețata a facut ravagii in mai multe județe din țara, dar și in Capitala. Și de aceasta data, insa, autoritațile au fost luate prin surprindere, iar primarii s-au declarat depașiți.

- Poleiul cauzat de ploaia inghetata (freezing rain) a provocat in ultimele 12 ore inchiderea a doua sectoare de autostrada si restrictionarea tonajului pe doua sectoare de drum national. Un alt sector de drum national ramane inchis din cauza depunerilor de zapada si a viscolului....

- Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti - Ilfov au intervenit, in ultimele 10 ore, pentru indepartarea a 90 copaci cazuti pe carosabil si pe 49 masini. Un tramvai a fost prins intre doi copaci cazuti, pe strada Dimitrie Pompeiu din Capitala.

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov au intervenit, joi, pentru indepartarea a patru copaci cazuti pe carosabil si pe doua masini si a unui stalp de electricitate...

- ANM a emis un cod galben de vreme severa, valabil in intervalul 24 ianuarie, ora 04.00 - 25 ianuarie, ora 14.00. Sunt așteptate precipitații abundente, lapovița, ninsori și viscol, iar in București un fenomen meteo periculos iși va face aparitia inca din aceasta noapte: ploaia inghețata.

- "Imediat dupa emiterea Codului Galben de vreme severa, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a cerut prefectilor sa ia masuri pentru punerea in aplicare a planurilor de actiune pentru sezonul rece si sa se asigure ca sunt pregatite mijloacele de interventie si ca exista suficiente stocuri de…