- Iata ce spun astrologii despre cum infrunta zodiile emotiile negative.BerbecDincolo de faptul ca tu nu prea ai emotii negative, nici nu ai de gand sa le ascunzi in sertar. Tot ce se intampla in viata il consideri un lucru normal si il traiesti ca atare. Inveti ce este de invatat…

- In Romania, un copil din 15 este obez, ceea ce inseamna ca in tinerețe vor aparea și primele probleme serioase de sanatate. Necazul pleaca din farfuria de acasa, prin neglijența parinților. Emoțiile negative aduc de asemenea kilograme in plus, atrag atenția specialiștii.

- Studiile au demonstrat ca stirile negative sau vietile perfecte, pe care le vedem derulandu-se in fata ochilor nostri pe internet, pot accentua starile de anxietate, de tristete sau iti pot da o stare de spirit proasta. De asemenea, studiile au mai aratat ca aceste stiri negative aduc griji nefondate…

- HOROSCOP BERBEC Atitudinea ta tonica, optimista, increzatoare e un exemplu demn de urmat de cei apatici si pesimisti. Tu faci un pas in fata si arati tuturor ca nimic nu e atat de greu incat sa nu poata fi rezolvat, nimic nu e atat de trist incat sa merite sa-ti torni cenusa in cap, si prin…

- Primele temperaturi negative din aceasta toamna, in masivul Ceahlau, au fost inregistrate in noaptea de luni spre marti, potrivit salvamontistilor de la baza Dochia, potrivit Agerpres. Ei spun ca mercurul din termometre a scazut pana la valoarea de minus 4 grade Celsius. "Inca de…

- PMP i-a cerut, luni, premierului Viorica Dancila sa-l demita pe consilierul de stat DariusVilcov pentru publicarea unor acte medicale ale unui protestatar, din care ar reieși ca acesta a suferit tulburari psihice.”Dincolo de aspectele penale și civile, fapta este incompatibila cu statutul…

- Zeci de manifestanți, susținatori ai Partidului Șor, au ieșit in strada, in frunte cu primarul satului Jora de Mijloc, Marina Tauber. Potrivit informațiilor, aceștia protesteaza fața de „inițiativa Partidul PAS, Platformei DA și PLDM de a bloca proiectele de infrastructura in orașul Orhei". Și ca de…

- Alaptarea: Care sunt beneficiile alaptarii la san pentru copil și mama / În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", vicedirectorul Institutului Mamei și Copilului, Ninel Revenco, a relatat despre beneficiile alaptarii la sân atât pentru sanatatea pruncului, cât și pentru bunastarea…