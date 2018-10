Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina s-a calificat, joi, in semifinalele Turneului Campioanelor, incheind Grupa Alba pe primul loc, dupa ce a invins-o pe daneza Caroline Wozniacki, locul 3 WTA si castigatoarea de anul trecut a competitiei, informeaza News.ro.Svitolina s-a impus cu scorul…

- Elina Svitolina, locul 7 WTA, a castigat, joi, duelul cu Caroline Wozniacki din Grupa Alba a Turneului Campioanelor, scor 5-7, 7-5, 6-3, și s-a calificat in semifinalele competiției din Singapore. Daneza, campioana in 2017, a parasit turneul inca din faza grupelor.Se actualizeaza.

- Karolina Pliskova a invins-o cu 2-0 la seturi pe Petra Kvitova in Grupa Alba, astfel ca si-a asigurat prezenta in semifinale la Turneul Campioanelor, indiferent ce se intampla in partida Elina Svitolina – Caroline Wozniacki, care va incepe la ora 14:30, scrie Mediafax.Reprezentanta Cehiei…

- Meciurile de astazi nu au lamurit deloc situația in Grupa Alba a Turneului Campioanelor, unde toate cele patru componente pastreaza șanse de calificare in semifinale. Elina Svitolina (7 WTA) a reușit a doua victorie de la Singapore, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova (8 WTA) in trei seturi cu 6-3,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, locul 7 in ierarhia mondiala si favorita numarul 6, a castigat si cel de-al doilea meci sustinut in Grupa Alba la Turneul Campioanelor de la Singapore (WTA), dotat cu premii in valoare de 7 milioane dolari, dupa ce a invins-o marti in trei seturi, 6-3,…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, nr. 8 mondial si favorita nr. 7, a invins-o duminica, in doua seturi, 6-2, 6-4, pe daneza Caroline Wozniacki, nr. 3 mondial si favorita nr. 2, in Turneul Campioanelor de la Singapore (WTA), dotat cu premii in valoare de 7 milioane dolari. A fost…

- Simona Halep, locul 1 WTA, Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, Angelique Kerber (3 WTA), Naomi Osaka (4 WTA), Petra Kvitova (7 WTA), Sloane Stephens (8 WTA) si Elina Svitolina (6 WTA) sunt celelalte jucatoare calificate pentru competitia de la Singapore. Simona Halep, joaca sau nu joaca la Turneul…

- Karolina Pliskova (Cehia), numarul cinci mondial, si ucraineanca Elina Svitolina, numarul sase mondial, sunt ultimele doua jucatoare calificate la Turneul Campioanelor la tenis, care va reuni la Singapore, in perioada 21-28 octombrie, cele mai bune opt sportive din circuitul profesionist feminin…