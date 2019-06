Plin de oameni la Zilele Veverițelor, la Buziaș. Duminică puteți degusta „cele mai bune sarmale din Banat” Festivalul Zilele Veverițelor a inceput sambata, 1 iunie, și continua și duminica, 2 iunie. Au venit mulți oameni in prima zi a Festivalului Zilele Veverițelor, cand pe scena au urcat, printre alții, Pepe si Directia 5. Cei mici au avut parte si ei de nenumarate surprize si jocuri, de ziua lor, iar duminica distracția continua. Duminica, 2 iunie, daca veniți la Buziaș, veți avea parte de o parada a portului popular si de muzica populara banateana. De la ora 14 incepe și traditionalul concurs „Cele mai bune sarmale din Banat”. „Succesul repetat al festivalului face ca «Zilele… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

