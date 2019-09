Plin de ambrozie în Țicleni, autoritățile locale sunt imunizate! In loc sa distruga ambrozia crescuta haotic pe marginea Strazii Petroliștilor, cea mai lunga din Europa, angajații Primariei Țicleni, de la spații verzi, tund iarba din gospodariile unor persoane fizice din localitate, agreeate de conducerea instituției publice. Cel puțin asta susține consilierul locale PNL, Constantin Branescu, care a criticat, recent, pe pagina sa de socializare indolența autoritaților locale carora, spune acesta, nu le pasa de pericolul la care supuși cetațenii din cauza buruienii respective. Primaria Țicleni nu se sinchisește sa distruga cantitațile mari… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

