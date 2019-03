Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele trecute de 50 de ani, care se uita la televizor timp de cateva ore in fiecare zi, risca sa fie afectate de declin cognitiv, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat joi de Press Association. Trei ore si jumatate petrecute in fiecare zi in fata televizorului afecteaza…

- Mai multe portii de nuci consumate intr-o saptamana pot reduce riscul de afectiuni cardiovasculare in randul persoanelor diagnosticate cu diabet, conform unui studiu efectuat in Statele Unite, citat de agentia Xinhua. Cercetarea, publicata marti in jurnalul Circulation Research editat de Asociatia Americana…

- Glifosat, cel mai folosit erbicid din lume, creste cu 40% riscul imbolnavirii de cancer. Concluzia apare intr-un studiu al oamenilor de stiinta de la Universitatea din Washington, scrie digi24.ro.

- Rusia si Statele Unite ale Americii nu au inregistrat 'niciun progres' in cadrul reuniunii de joi cu privire la divergentele existente intre cele doua tari asupra Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), cu doua zile inainte de expirarea 'ultimatumului dat' de Washington Moscovei pentru…

- Copiii cu varste cuprinse intre 10 si 14 ani, ale caror mame au suferit de diabet gestational netratat, au un risc mai mare de a dezvolta prediabet si obezitate in comparatie cu cei nascuti de femei care nu au avut valori ridicate ale glicemiei in timpul sarcinii, conform unui studiu realizat de…

- Cea mai mare parte a utilizatorilor Facebook nu sunt conștienți ca trasaturile personale si interesele lor sunt monitorizate si inregistrate de companie fara ca ei sa aiba cunostinta in prealabil de acest lucru, sugereaza rezultatele unui sondaj efectuat in Statele Unite, publicate miercuri si citate…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Michigan din Statele Unite a identificat un grup de bacterii din nas si gat care ar putea scadea riscul de a contracta gripa, relateaza Xinhua. Pentru a evalua relatia dintre bacteria din nas sau gat si sensibilitatea la virusul gripal,…

- Alaptarea la san ar prezenta mai multe beneficii pentru mame, potrivit unui studiu realizat in Statele Unite care a demonstrat ca femeile care si-au hranit astfel copiii au avut o talie mai supla in urmatorul deceniu dupa ce au nascut, relateaza Xinhua. Studiul publicat recent in Journal…