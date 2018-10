Stiri pe aceeasi tema

- Propaganda, in mare parte ilegala, pe care o fac PSD/BOR/CpF pentru referendum atinge cote ridicole. O companie din Bihor, Vital Produs SRL, a inclus in pachetele de paine flyere care te imping sa votezi la referendum "pentru a salva copiii...

- Una dintre cele mai cunoscute brutarii din Bihor a distribuit marti, in toate magazinele alimentare partenere din judet, produse de panificatie care au in pungi pliante pro-referendum. Firma producatoare este din comuna Lugasu de Jos.

- Sanctiunea a fost aplicata de Politia Locala de la Braila, dupa ce a Biroul Electoral Judetean a stabilit ca afisul incalca legea electorala deoarece foloseste simboluri nationale. Afisul a fost dat jos. Si la Galati a izbucnit un scandal legat de publicitatea la referendum, dupa ce mai multe afise…

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Galati face verificari dupa ce au fost depuse 2 sesizari privind aparitia pe autobuze de transport public a unor afise cu mesajul „Daca nu vii la vot, doi barbati vor putea adopta un copil, iar in scoala copiii vor fi invatati ca mama nu e femeie si tata nu e barbat”.

- Cazul a fost semnalat pe internet de mai multe persoane, fiind sesizata si Autoritatea Electorala Permanenta, precum si Biroul Electoral Judetean, care momentan nu s-au pronuntat daca actiunea este sau nu in conformitate cu legislatia in vigoare si, eventual, ce masuri se vor lua.

- Joi, 20 septembrie 2018, s-a constituit Biroul Electoral de Circumscripție Județeana nr. 13 Cluj, in conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 3/2000 privind... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria comunei Lugasu de Jos din judetul Bihor reinvie o veche traditie organizand, in perioada 23-27 august, "Targul Corvinilor - Targul de 500 de Ani", au anuntat autoritatile locale. "Acest targ a fost organizat pentru prima data din ordinul regal al lui Matei Corvin in 1470. Este…

- Autoritatea Națiaonala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a efectuat 61.280 de controale și a aplicat amenzi in valoare totala de 33,1 milioane de lei in primul semestru al acestui an, arata un raport al Ministerului Economiei, potrivit Mediafax.Valoarea produselor neconforme care au fost…