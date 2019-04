Pliante false USR - PLUS. Goțiu, mesaj crunt pentru Orban ”SERIOS, D-LE ORBAN, SA FURI ȘI SA MINȚI CETAȚENII E (DOAR) O "COPILARIE"? Dupa ce doi lideri ai tineretului PNL au fost filmați, la Cluj, distribuind pliante cu minciuni și pe care sunt folosite, in mod abuziv, siglele USR și PLUS, am solicitat poziții oficiale din partea conducerii centrale și locale a partidului liberal. A venit doar un comunicat din partea TNL, in care o minciuna abjecta (cum ca USR și PLUS ar susține avortul obligatoriu!) e catalogata ca fiind o "afirmație contradictorie", iar despre acțiunea celor doi șefi locali liberali se spune ca ar fi fost una "individuala". … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- “Nu comentez asemenea copilarii”, a declarat liderul PNL, Ludovic Orban, dupa scandalul ”pliantelor otravite” distribuite de doi tineri liberali în județul Cluj.”Chiar nu am avut cunoștința de acesta chestiune. Am înțeles ca conducerea organizației de…

