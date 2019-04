Plesu senior, ministru al culturii. Plesu junior, la Sanatate si Agricultura Mi-aduc aminte de o discutie la care am fost martor, in copilarie. Adultii de la masa radeau de un student de la tara, care a luat un buchet de flori si s-a dus neanuntat, “in vizita”, peste o fata crescuta in centrul Capitalei. Se intampla intr-o duminica dupa-amiaza, la ora trei. Tapaj de nedescris “cum […] Plesu senior, ministru al culturii. Plesu junior, la Sanatate si Agricultura is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O masina a ISU a lovit un biciclist, mai exact un tanar, care, dupa accident a primit ingrijiri la fata locului. Nedoritul eveniment rutier a avut loc in sectorul 2 al Capitalei, in zona Obor. Mai exact, pe Soseaua Mihai Bravu, dupa statia Bucur Obor, pe sensul de circulatie al tramvaielor 1, 36 si…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a explicat pentru „Adevarul” ca folosirea unor biocide care nu sunt conforme pun in pericol siguranta pacientului. Fostul oficial, in mandatul caruia a izbucnit scandalul Hexi Pharma, sustine ca degeaba a fost modificata legislatia daca dupa avizarea initiala…

- Premierul Viorica Dancila va participa, vineri, la votul final in plenul reunit al Parlamentului asupra proiectul de buget pentru 2019. Executivul va avea ședința, de la ora 14.00, unde va fi adoptat și un proiect de hotarare care stabilește pe 26 mai desfașurarea alegerilor europarlamentare.Guvernul…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei a declarat joi, presei, ca intalnirea ticluita de Liviu Dragnea in aceasta dimineata la ministrul Teodorovici este formala. Ne vedem sa ce? Sa bem un ceai impreuna? Dragnea nu este regele Romaniei si patronul bugetului national, a spus Firea care considera…

- Doi foști miniștri PDL sunt pe „lista scurta” din PMP a potențialilor candidați la alegerile europarlamentare.Fostul ministru PDL al Educației, Daniel Funeriu, și fostul ministru PDL al Culturii, Theodor Paleologu, sunt variante luate in calcul in formațiunea inființata de fostul președinte…

- In asteptarea bugetului pe acest an, Gabriela Firea a fost prezenta, marti, la reuniunea Asociatiei Municipiilor din Romania, unde si-a aratat nemultumirea fata de ipoteza ca Bucurestiul ar putea primi mai putini bani – in ciuda faptului ca, din cate a subliniat, locuitorii Capitalei contribuie la produsul…

- Forfota in zona mall-ului din nordul Capitalei, in aceasta dupa-amiaza. Mai multe autospeciale de pompieri au ajuns in zona. Autoritatile au fost alertate despre producerea unui incident intr-unul dintre magazinele din incinta centrului comercial. Potrivit Antena3, din incinta s-ar vedea fum. Oamenii…

- Dupa cum era de asteptat, Lia Olguta Vasilescu, fostul ministru al Muncii, propusa de PSD – fara succes pana acum – atat in pentru prima functie in Ministerul Transporturilor, cat si al Dezvoltarii, nu a lasat trecuta cu vederea demersul venit, joi, de la Cotroceni. Dimpotriva, a adus in discutie mai…