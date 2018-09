Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile par simple: „partid“ vine de la cuvintul latinesc „pars“, care inseamna „parte“. Carevasazica nu e vorba de un „intreg“, ci de un fragment. Cind un partid vrea sa se suprapuna cu intregul, adica sa fie unic, sa-si extinda legitimitatea si autoritatea asupra intregii comunitati, asistam la…

- Realizatorul B1 Tv Radu Banciu a comentat in termeni duri declarația lui Liviu Dragnea potrivit careia in spatele atacurilor impotriva PSD sta „o conspirație naționala și internaționala”.„PSD nu e un partid de stanga și nu e un partid puternic in Europa. Asta e un partid de populiști, de oameni…

- O incalzire mondiala cu 2 grade Celsius ar putea fi suficienta pentru a face sa se topeasca portiuni considerabile din uriasa calota a Antarcticii de Est, fapt ce va determina o crestere globala a nivelului marii cu mai multi metri, potrivit unui studiu publicat miercuri

- Luni, la New York, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente muzicale ale acestui an: MTV Video Music Awards 2018. Asa cum era de asteptat, cantaretele prezente la eveniment au vrut sa atraga toata atentia, iar tinutele unora dintre ele au fost de-a dreptul socante. Sky, la MTV Video Music…

- Virginele ,,consacrate" s-au declarat dezamagite de acest upgrade al regulamentului. Asociația Virginelor Consacrate din SUA a dat deja un comunicat oficial prin care declara ca masura e una ,,profund dezamagitoare și șocanta". "Intreaga tradiție catolica se bazeaza pe faptul ca virginitatea…

- Un studiu arata ca utilizarea unui tablete sau a unui smartphone conectate la wireless, o ora pe saptamana, au folosit aproximativ aceeași cantitate de energie electrica ca doua noi frigidere de uz casnic.

- Al saselea, al saptelea si al optulea copil din echipa de fotbal blocata impreuna cu antrenorul ei timp de peste doua saptamani intr-o pestera din nordul Thailandei au fost salvati, informeaza luni media locale, preluate de DPA.

- Ultimele evenimente petrecute pe axa Casa Alba-Phenian calmasera situația tensionata din Coreea de Nord, insa ultimele imagini par sa dovedeasca altceva. Coreea de Nord este suspect dupa ultimele detalii ca se pregatește sa finalizeze extinderea unei fabrici de rachete balistice. Informațiile au aparut…