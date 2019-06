Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au admis contestatia lui Darius Valcov si au revocat masura controlului judiciar dispus de DIICOT in dosarul deschis dupa ce acesta a publicat pe Facebook protocolul SRI-Parchetul General. Decizia este definitiva. Contestatia lui Valcov vine dupa ce procurorii DIICOT…

- Magistrații Curții de Apel București au admis contestația lui Darius Valcov și au revocat masura controlului judiciar dispus de DIICOT in dosarul deschis dupa ce acesta a publicat pe Facebook protocolul SRI-Parchetul General. Decizia este definitiva.„Admite plangerea formulata de inculpatul…

- In 24 august 2018, Darius Valcov, la acel moment consilier al premierului Viorica Dancila, a publicat, pe pagina sa de Facebook un protocol incheiat intre Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) si Serviciul Roman de Informatii (SRI) in 7 decembrie 2016. Urmarirea penala in personam in…

- Darius Valcov s-a prezentat, vineri dimineața, la Curtea de Apel București, pentru a-și susține contestația fața de controlul judiciar dispus de DIICOT in dosarul deschis dupa ce acesta a publicat pe Facebook protocolul secret intre SRI și Parchetul General.„Cred ca știți cu toții care e adevarul”,…

- Fostul consilier al premierului Dancila, Darius Valcov, a contestat la Curtea de Apel interdictiile impuse de procurorii DIICOT in dosarul in care este acuzat de divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, in cazul publicarii pe Facebook a protocolului semnat de Parchetul General…

- "Faptul ca Valcov e sub control judiciar, in vreme ce semnatarii protocoalelor sunt bine-mersi, arata EȘECUL lamentabil al așa-zisei lupte impotriva abuzurilor! M-am saturat de discursuri care NU prind niciodata viața in corpul legii! Valcov e pus sub control judiciar pentru ca a publicat un protocol…

- DIICOT a anuntat marti ca a inceput urmarirea penala impotriva lui Darius Valcov, fostul consilier al premierului Dancila, si ca a fost plasat sub control judiciar in dosarul in care e acuzat ca a divulgat informatii secrete. In luna august a anului trecut Valcov a publicat pe Facebook copia protocolului…

- Procurorii DIICOT au dispus punerea in miscare a actiunii penale si l-au pus sub control judiciar pentru 60 de zile pe Darius Valcov pentru divulgarea secretului care pericliteaza securitatea nationala, dupa ce a publicat pe Facebook protocolul secret SRI-PICCJ. Valcov a fost pus sub acuzare inca din…